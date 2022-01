Joakim Fagervall gjorde sin första match som tränare för Djurgården.

Då bjöd Örebro på en rejäl överkörning och vann med 7-1.

– Så här kan det inte se ut, sa tränaren i C More under matchen.

Djurgården har under säsongen satt sig i ett kritiskt läge, där man just nu ligger sist i SHL-tabellen och därmed riskerar att hamna under kvalstrecket. Laget har inte fått det att stämma under säsongen, men i tisdags gjorde Djurgården en förändring som de hoppades skulle göra skillnad.

In på tränarbänken kom den tidigare Malmö-tränaren Joakim Fagervall och under kvällens match mot Örebro klev han in i båset för första gången.

Trots detta fick inte Djurgården det utfallet som de hade hoppats på.

– Jag är mest förvånad energimässigt. Att vi har den energin på träningar, men inte idag. Vi är lågenergiade. Vad det beror på, det är svårt att förklara i det här läget. Energin är det stora problemet tycker jag, vi tillåter alldeles för många målchanser och är inte riktigt i någon position när vi ska vara där. Vi saknar framförallt det här jävla brinnet och det finns inte där. Så här kan det inte se ut. Vi måste ställa upp mer för varandra i varenda situation och det tycker jag inte att vi har gjort, säger han till C More.

MÅL MED SEKUNDEN KVAR

Det dröjde bara dryga sju minuter innan Örebro hade tagit ledningen i matchen genom Linus Öberg. Djurgården lyckades kvittera, då nyförvärvet Tim Söderlund skrev in sig i målprotokollet för första gången sedan han anslutit till laget.

Efter detta lyckade Örebro ta ledningen igen genom Rodrigo Abols, som för andra matchen i rad, hittade nätet. Med mindre än en sekund kvar av perioden lyckades Örebrobacken Nick Ebert hitta nätet och när den första perioden sammanfattades hade Örebro ledningen med 3-1.

Vilken avslutning på första perioden - Nick Ebert gör 3-1 i sista sekunden 🚨 @orebrohockey #twittpuck pic.twitter.com/uYuUYueOGQ — C More Hockey (@cmorehockey) January 29, 2022

ÖVERKÖRNINGEN

Den andra perioden blev en rejäl överkörning från Örebro. Djurgården kunde inte stå emot och med tre mål tog Örebro ledningen med 6-1. Målskyttar var Linus Öberg, Miikka Salomäki och Christopher Mastomäki.

Örebro kör över Djurgården i andra perioden 👀 #twittpuck pic.twitter.com/q1LXGQ5Kye — C More Hockey (@cmorehockey) January 29, 2022

I den tredje perioden fortsatte pinan för Djurgården som släppte till ytterligare ett mål. Örebro hittade nätet genom Emil Larsson och utökade ledningen till 7-1, vilket även blev matchens slutresultat.

Örebro - Djurgården 7-1 (3-1, 3-0, 1-0)

Örebro: Linus Öberg 2, Rodrigo Abols, Nick Ebert, Miikka Salomäki, Christopher Mastomäki, Emil Larsson.

Djurgården: Tim Söderlund.

