Patrik Karlkvist stod för ett succéframträdande under gårdagskvällen och noterades för fyra poäng.

Hyllningarna har flödat in och en som stämmer in i kören är nu experten Håkan Loob.

– Så fort han skjuter blir det livsfarligt, oavsett om han gör direkta mål eller det blir en retur till någon annan, säger han i SVT:s "Hockeykväll".

Patrik Karlkvist stod under gårdagskvällen för en riktigt imponerande insats då han hittade nätet dubbla gånger och spelade fram till två mål i OSkarhamns seger mot Skellefeå.

Med detta toppar han nu skytteligan i SHL med sina 23 mål, vilket är två mål bättre än Leksandsstjärnan Max Veronneau. Tidigare har Karlkvist berättat om succésäsongen, som även är hans debut säsong i SHL, för Hockeysverige.se.

– Första målet var att ta en plats och spela regelbundet. Sen ville jag producera, vilket jag vet att jag kan göra, men inte har fått visa på den här nivån innan. Hade någon sagt att jag skulle göra 30 poäng hade jag väl tänkt att det på en hel säsong hade varit godkänt, men jag jobbar inte så mycket med mål, det är viktigare för mig att göra allt för laget, sa han då.

“MÅSTE JU VARA ÖVERRASKAD SJÄLV”

Flera har hyllat Karlkvists insatser och en som nu stämmer in i hyllningskören är tidigare stjärnspelaren och numera experten Håkan Loob.

– 23 mål av en så kallad nykomling. Det är fantastiskt. Han har ett så rappt handledsskott. Han är kanske inte den snabbaste, men han är så vass i anfallszon, säger Loob i SVT:s Hockeykväll och tillägger:

– Han måste ju vara överraskad själv. Så fort han skjuter blir det livsfarligt, oavsett om han gör direkta mål eller det blir en retur till någon annan.

Totalt har Karlkvist under säsongen noterats för 40 poäng (23+27) på 35 spelade matcher och är med det SHL:s näst bäste poängplockare efter Ryan Lasch.

