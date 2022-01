Det är fortfarande oklart var Arizona Coyotes ska spela sina hemmamatcher framöver.

Nu uppger dock PHNX Sports att klubben kan spela i en universitetarena med plats för 5 000 åskådare de kommande tre-fyra åren.

Arizona Coyotes har legat i konflikten med staden Glendale där klubben spelar sina hemmamatcher och klubben kommer att kastas ut ur sin hemmaborg Gila River Arena eftersom att “Yotes” inte betalat hyra och andra arenaavgifter.

Från och med säsongen 2022/23 kommer klubben därmed att behöva hitta en ny arena att spela sina hemmamatcher i.

Nu rapporterar PHNX Sports att en arenalösning kan vara på gång för Arizona Coyotes. Klubben har länge haft planer på att flytta till staden Tempe där de vill bygga en ny arena men staden har fortfarande godkänt bygget på grund av klubbens ekonomiska situation.

Nu kan lösningen i stället bli en annan ny arena som ska invigas i Tempe senare under 2022 och det är den nya universitetarenan som Arizona State University har byggt. Enligt PHNX Sports ligger Coyotes i förhandlingar om att ha ASU-arenan som hemmaborg de kommande tre till fyra åren.

BREAKING: The Coyotes are in advanced discussions with ASU to use the university's new multi-purpose arena as their temporary home for the next 3-4 years.



Unlocked story via @PHNX_Coyotes & @PHNX_Sports https://t.co/fiM2GrSdnP