Forwarden Nils Thomasson har tillhört Moras organisation under en och en halv säsong. Nu står det klart att 22-åringen lämnar klubben.

Under torsdagsförmiddagen kom beskedet att Mora nu gör sig av med den 22-årige forwarden Nils Thomasson. Detta efter ett gemensamt beslut att bryta kontraktet.

– Vi kan inte erbjuda Nils den speltid som han behöver för sin utveckling. Det är en kille som jag alltid kommer hålla ett öga på och som jag tror kommer bli en väldigt bra hockeyspelare och där vill inte vi stå i vägen i det här läget. Jag önskar “Nisse” all lycka. Jag tycker han har varit en fantastisk kille i vårt rum och för laget och vi kommer sakna honom , säger tränaren Johan Hedberg till klubbens hemsida.

“NÖJD MED LAGET”

Thomasson har under säsongen svarat för 11 poäng(3+8) på totalt 22 matcher under den här säsongen. Under fjolårsäsongen noterades han för 19 poäng(8+11) på totalt 38 matcher.

Han har sedan tidigare fem SHL-matcher på meritlistan med Luleå och Växjö.

Enligt Johan Hedberg kan det nu komma att bli aktuellt att försöka hitta en ersättare till truppen framöver.

– Jag är nöjd med laget som vi har men finns det något där ute som kan spetsa till oss så är vi inte främmande för det, så länge det passar ekonomiskt och karaktärsmässigt, avslutar Johan till intervjun på hemsidan.

Matchrapporter: Efter förlustraden: Seger igen för Almtuna – 2-1 mot Mora Mora stod för imponerande vändning Tre poäng till Mora efter avgörande i slutperioden mot Kristianstad Kristianstad vann borta mot Mora Segerraden förlängd för BIK Karlskoga – besegrade Mora