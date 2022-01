Jeff Carter har tidigare under vintern kopplats samman med en flytt till Europa inför nästa säsong. Någon flytt över Atlanten blir det emellertid inte för veteranen. Sent under onsdagskvällen meddelade Pittsburgh att 37-åringen skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med klubben.

För en och en halv vecka sedan rapporterade den scwheiziske NHL-scouten och tv-experten Thomas Roost att NHL-veteranen Jeff Carter var nära en flytt till något av de tysktalande lagen i den schweiziska ligan. Enligt Roost hade Carter anställt en privatlärare till sina barn för att lära dem tyska inför den kommande flytten, men något flytt till Schweiz blir det inte för 37-åringen.

Sent under onsdagskvällen meddelade Pittsburgh Penguins att veteranen skrivit på ett nytt tvåårskontrakt värt totalt 6,25 miljoner dollar.

– Jeffs erfarenhet och mångsidighet har gjort honom till en värdefull pusselbit i vårt lag. Förutom hans insatser på isen så har hans attityd gjort honom till en ledare i vårt omklädningsrum och vi är glada över att ha honom under kontrakt i ytterligare två säsonger, säger Penguins general manager Ron Hextall i ett uttalande.

Carter kom till Penguins via trejd från Los Angeles Kings förra säsongen och har denna säsong noterats för 26 poäng (12+14) på 36 matcher. 37-åringen har två Stanley Cup-titlar med Kings på meritlistan och har under sin karriär hunnit med att spela 1 130 NHL-matcher, där han producerat 788 poäng.

TV: Burakovsky tror inte sina ögon – rånas av landsmannen