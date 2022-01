2021 kvalade man sig kvar i HockeyAllsvenskan. 2022 kommer Kristianstad spela om en plats i SHL. Men vad har legat bakom skrällgängets jättesuccé? Vi lät C More's hockeyallsvenska expert Fredrik Söderström ta fram fem anledningar bakom sensationslagets framgångsrika säsong.

Årets stora skräll i Hockeyallsvenskan den här säsongen är Kristianstad. Förra säsongen kvalade sig laget kvar efter avgjort i ”overtime” mot Väsby. När skåningarna nu har spelat 34 matcher av säsongen 2021/22 ligger laget fyra och har faktiskt goda chanser att i alla fall nosa på en plats i SHL till nästa säsong.



Fredrik Söderström är mångårig tränare i just Hockeyallsvenskan. Idag är han uppskattad expert på C More. Om jag sagt till C More-experten inför säsongen att Kristianstad skulle ligga fyra när över halva serien var spelad…

– … då hade jag allvarligt funderat över din hockeykompetens, säger Fredrik Söderström med ett skratt och fortsätter:

– Du kan tröstar dig mig att om du kan gräva fram någon som tippade att laget skulle ligga fyra är jag den första att gratulera den personen. Det här är, tillsammans med några andra märkliga utvecklingar senaste åren, en av dom största överraskningarna måste jag säga.

Fredrik Söderström hade själv inte några jättehöga förväntningar på Kristianstad inför säsongen.

– Vi ska komma ihåg att Kristianstad var nykomlingar i Hockeyallsvenskan inför förra säsongen. Dom var en stolpträff från att faktiskt trilla ur. Det var bäst av fem mot Väsby, låg under med 2-0 i matcher och vände. I femte och avgörande hade faktiskt Väsby ett stolpskott i ”overtime”. I stället vände Kristianstad och höll sig kvar. Med tanke på dom små marginalerna fanns det ingen rimlighet att se en mindre klubb med begränsade förutsättningar ligga där dom ligger idag.

– Det vi också ska lägga i lådan är att Kristianstad hade sex raka nollpoängare. I omgång sju stod vi studion och jag hade en lista. På den gratulerade jag Kristianstad till deras första trepoängare. Då trodde jag och flera med mig att vi fått vår tro inför säsongen bekräftat, men det där har ställt sig på ändan rejält.

Fredrik Söderström. Foto: Bildbyrån

“KAN SPELA UTAN PRESS”

C More-experten har valt ut fem anledningar till att Kristianstad gjort en så pass stark prestation i Hockeyallsvenskan så här långt.

– För det första tror jag det är nyhetens behag. Kristianstad kan spela utan press och har ingenting att förlora. Det finns en inspiration och passion i att man kommit upp en nivå till. Den tror jag finns säkert i och runt hela klubben. Man går på ett rus fortfarande.

– Det är lätt att prata om den faktorn som en liten del. Tittar du på, utan andra jämförelser, Djurgården, HV71 och så vidare så är det där storklubbar genom åren har haft problem. Det blir en enorm tyngd på deras axlar så allting fallerar.

– Jag tror inte Kristianstad hamnar i den situationen. Där drivs man av en sorts passion som gör att det är så mycket lättare för dom att bara gasa.

– Vi (C More) gjorde Kristianstad mot Västerås och då kom jag lite nära laget. Jag uppfattar att dom har karaktärsspelare som är grunden. Där finns Malte Sjögren som varit där sex säsonger och när laget spelade i Hockeyettan, Herman Hansson, Dennis Svensson, Amil Krupic…

– Det är några som är just den typen av spelare som du kan lita på varje dag, men som kanske inte är på högstanivå sett till enskilda delar. Kanske inte dom tydligaste målskyttarna eller mest spännande ”PP-spelarna”, men det övervägs av deras karaktärer där dom jobbar kopiöst hårt.

– Jag fick också signaler från deras ledning att det är spelare som ger ett driv i gruppen. Dom är nog en större anledning till att Kristianstad går bra än vad man kan tro eftersom dom här spelarna släpper ingen över bron. Nivån på träningarna höjs, du tävlar, smäller på och så vidare. Sådana spelare har Kristianstad gott om.

– Det är också en spelartyp som är svår att värva för någonstans har dom kanske blivit formade av varandra, ledarskapet och miljön man befinner sig i.

Amil Krupic. Foto: Bildbyrån.

Den här säsongen har Kristianstad också fått en rejäl produktion från sina importer.

– Dom ligger etta, tvåa och trea i den interna poängligan och levererar frekvent, säger Söderström.

– Kristoff Kontos, som ligger i topp, har varit både i Vimmerby och Boden. Han har smugit sig in i svensk hockey.

– I Hockeyallsvenskan är det en mängd importspelare av det enkla skälet att man får mycket för pengarna. Det kan också bli fel, men jag kan tänka mig, utan att jag lever sida vid sida med den här gruppen, att importerna säkert har blivit lite tuktade ”Ska ni vara här och få vårt förtroende så ska ni göra som vi gör. Det är att tävla och jobba hårt.”

– I Västeråsmatchen var dom frustrerade, förbannade, men man körde på. Fortsatte sedan i Mora under två matcher och jag tror inte att dom är speciellt omtyckta av motståndarna. Samtidigt är det bästa betyget man kan få.

OS-MÅLVAKTENS SUCCÉ

– Fjärde punkten jag tänker på är målvaktsspelet. Kristianstad har Frederik Dichow (med i Danmarks OS-trupp) som är en av toppmålvakterna i ligan. Dessutom har man Olof Lindbom som också har överraskande bra siffror. Kristianstad har Joel Gistedt som målvaktstränare och jag tycker att han är värd att ”creddas” lite grann. Förra året var Calle Clang där. Man har förmågan att välja rätt profiler och jobbat med dom på ett sätt som uppenbarligen ger dom självförtroende, trygghet och rätt sätt att spela på.

– Dessutom tror jag Kristianstad har ett försvarsspel som går hand i hand i det där. Målvaktsspelet är ju faktiskt en ganska stor och avgörande faktor.

Fredrik Dichow och Kristoff Kontos. Foto: Bildbyrån

Till sist vill Söderström lyfta fram staben runt laget,

– Tränarna. Jag ska villigt erkänna att min bild av Mikael Gath, grundat på hans tid som spelare och ledare i andra lag, har inte varit att han är något större charmtroll. I fredags bodde jag på samma hotell som Kristianstad. Efter matchen hade jag förmånen att på hotellet bli sittande med Gath och Peter Johansson, som är assisterande tränare och kallas för ”Piva”, och en ytterligare.

– Jag blev positivt överraskad över den ödmjukhet i resonemanget kring sitt lag, men också av insikten och förståelsen över vad dom behövde gå för vägar för att göra resultat.

– Vi pressade Gath i studion efter att dom förlorat mot Västerås, men vi pratade om deras överraskande bra säsong. Deras dröm och vision var att uppnå 60 poäng, vilket dom faktiskt står på idag. Då återstår det ändå 18 matcher för Kristianstad att spela, alltså 54 poäng, så jag tror att det även har överträffat deras egna visioner. Något annat skulle vara märkligt.

“HOCKEYN HAR INTE VARIT HÖGT PRIORITERAD”

– Jag ska inte vara den som släcker en dröm. Vem trodde för några år sedan att Oskarshamn skulle vara ett övrehalvan-lag i SHL? Med det vill jag ha sagt att det är vad som gör idrotten så vacker, att det faktiskt ännu idag är möjligt att göra dom här omöjliga resorna.– Däremot tycker jag att Kristianstad sitter på en lite för tunn trupp för att lyckas i ett slutspel i Hockeyallsvenskan. Man har inte heller den organisatoriska förmågan, vilket är ganska rimligt eftersom man nyligen spelade i Hockeyettan med allt vad det innebär.– Det tar sin tid att ta på sig den rätta kostymen. Samtidigt hoppas jag inte att det tar ifrån Kristianstad charmen som vi upplever nu när det inte är någon som förväntar sig något, att dom fortsätter att köra.

Hur uppfattar du att intresset för hockeyn är i Kristianstad för tillfälle?

– Nu har jag inte varit nere där den här säsongen. När vi sänt deras matcher har jag suttit i studion i Stockholm.

– För många år sedan var jag tränare för Olofström i Hockeyettan. Jag har från det en bild av Kristianstad som låg i Division 1 att det var extremt tuffa matcher mot lokalkonkurrenter i Mörrum, Karlskrona och Olofström. Då var Kristianstad ett rövargäng i ettan som spelade tufft, fult och som ingen tog på allvar i handbollsstad på den skånska myllan eller slätten. Jag tänker att hockeyn där inte varit högt prioriterad. Om jag har förstått det rätt behöver klubben utveckla sin ungdoms- och juniorverksamhet. En del klubbar i Hockeyallsvenskan kan knäppa med fingrarna så får man upp några riktigt bra juniorer från egna J20-laget. Det tror jag man fortfarande är en bit därifrån.

Kan Mikael Gath leda Kristianstad till SHL? Foto: Bildbyrån

Ser du trots det en ljus framtid för klubben och intresset för hockeyn i stan?

– Ja, jag tänker det. Det verkar uppenbarligen vara ett engagemang kring klubben. Nu har jag inte alla detaljer, men det verkar vara lite interna strider. Supportrar och media håller på med någonting, vilket jag inte haft möjligheten att sätta mig in i.

– Jag tror att det kommer av att man gått från att vara ingenting till att nu vara en utmanare i toppen av Hockeyallsvenskan. Ur en sådan explosion kommer det säkert även konsekvenser.

– Utmaningen kanske ligger i att samla klubbens supportrar, bli eniga så man får en utveckling och knycker pojkar och flickor från andra idrotter så hockeyn står sig ännu starkare, avslutar Fredrik Söderström.

