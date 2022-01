Uppgifter: Joakim Fagervall får sparken

Joakim Fagervall förlängde sitt kontrakt i Malmö Redhawks den 10 november. Enligt Kvällsposten får Malmötränaren, trots detta, nu sparken.

Huvudtränaren Joakim Fagervall förlängde sitt kontrakt i Malmö Redhawks den 10 november och det nya avtalet skulle då sträcka sig över nästkommande säsong.

Enligt Kvällsposten blir det däremot ingen fortsättning för tränaren i SHL-klubben, trots förlängningen. Bara tre månader senare rapporterar tidningen nu att kontraktet i Malmö bryts.

Fagervall anslöt till Malmö inför förra säsongen och är nu inne på sitt andra år med klubben, som under säsongen har gått tungt. När lite mer än hälften av säsongen har gått ligger Malmö, som under säsongsinledningen förstärkte rejält, tredje sist i ligan med bara sju poäng ner till Timrå under kvalstrecket.

Vem som kan komma att ta över i laget är ännu inte klart.

