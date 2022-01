Christian “Fimpen” Eklund har efter karriären blivit en av Sveriges största hockeyprofiler och synts samt hörts nästan överallt. Hela sitt liv har han dedikerat till hockeyn och trots att han inte längre är aktiv inom idrotten fortsätter han att utforska den. I den nya säsongen av “Fimpens Resa” åker han land och rike runt för att hitta hjärtat i hockeyn. För Hockeysverige.se berättar han nu om den tuffa tiden att vara Djurgårdare, sin passion till sporten och om alla eldsjälar han träffat under inspelningen av “Fimpens Resa”.

– Det är ett jäkla slit från alla som jobbar ideellt, det är helt galet, säger han.

Christian Eklund, eller “Fimpen”, som de flesta känner honom som, har växt fram och under de senaste åren blivit en superprofil i hockey-Sverige. Redan under spelarkarriären var han uppskattad av många, men efter framgångarna i Youtube-serien “Fimpens Resa” har han blivit en av landets allra största hockeyprofiler.

Det kanske inte var vad han tänkte syssla med efter att han själv hängde skridskorna på hyllan för ungefär nio säsonger sedan, om man inte räknar med sejouren i Haninge Anchors. Då såg han framtiden i sin pappas “rör-firma”, och där är han ibland, men allt som oftast syns han och hörs han i diverse podcasts eller program.

– Jag känner att jag verkligen har hamnat rätt. jag tycker om att göra humor och jag tycker om att snacka hockey. Så länge folk orkar kolla kommer jag att köra vidare, säger han till Hockeysverige.se.

Likt förra våren, våren innan det och våren innan det är han nu på gång med en ny säsong av “Fimpens Resa”, men i år med en liten twist.

– Det är lite annorlunda upplägg i år, så det är lite spännande för oss också. Det är inte så mycket fokus på klubbarna i, utan det är mer en homage, eller hyllning till den breda hockeyn. Till alla som är runt hockeyn och i hockeyn. Det blir inte lika mycket SHL och de där, utan det är mer en hyllning till publiken, alla ledare som jobbar ideellt och alla spelare som spelar i lägre divisioner. Det är en hyllning till hockeyn i stort, klubbarna är inte så viktiga, säger han och fortsätter:

– Jag ska prova på hockeyns alla roller och kommer vara allt från klubbchef, domare, målvakt, scout, materialare, publik och jag kommer prova på allting.

Christian “Fimpen” Eklund under förra säsongens inspelningar av “Fimpens Resa”. Foto: Christoffer Borg Mattisson

“DEN FETA ÖVERGÅNGSSUMMAN”

“Fimpen” beskriver inte den nya säsongen som sitt livs verk, men det är känslan han utstrålar när han presenterar upplägget. Den handlar om så mycket mer än stjärnor och SM-guld, den handlar om det mest basala – hockey.

– Hockeyn är en folkrörelse och den är jävligt fin. Det är inte bara SHL, SDHL, Allsvenskan och NHL, utan de flesta som spelar är i de lägre ligorna. De flesta som är intresserade går bara på matcherna eller är involverade runt lagen. De älskar sporten lika mycket som en SHL-spelare och det är dem vi försöker hitta för att ge dem lite “hyll”.

För att få planen att gå i lås är det flera olika lag runt om i Sverige som har kontaktats. Responsen från lagen och hur mycket de har ställt upp för Eklund under inspelningen har verkligen imponerat.

– För att jag ska kunna vara målis eller domare är det ett lag som måste ställa upp. Det välkomnandet som vi har fått håller hög SHL-klass - kanske till och med bättre. Jag förstår att det inte är lika stort, men vi kommer närmare hockeyn här. Jag får till exempel vara i båset under match, och i omklädningsrummen. Vi har velat göra det här ganska länge - och nu har vi fått chansen att göra det. Det har varit skitkul.

Har ni tagit er runt hela Sverige?

– Vi försöker sprida ut det, sen har Corona gjort det lite svårare att få exakt den spridningen vi ville ha. Det har varit lite svårt att få det att passa in, då det kanske inte är alla som vill ha en målvakt som aldrig har stått i mål i en match. Till matcherna måste jag “reggas”. Det har varit lite krokigare, men det har varit roligt också.

Jag såg att du hade sajnat för IK Pantern i veckan. Är det nästa destination då?

– Ja, jag var i Brödernas i en match som forward, men nu fick de skriva över mig till Pantern för den feta övergångssumman på 150 kronor. Det kändes rätt skönt, att bli såld. Det är vad det kostar att registrera en spelare, men jag tar det personligt att det är det högsta jag någonsin har gått för. Det ska bli kul att spela så får vi se om jag hänger med, men de har rätt många profiler i Pantern så de kan säkert stötta upp mig.

Christian “Fimpen” Eklund. Foto: Ronnie Rönnkvist

“DET ÄR DRÖMMEN”

Idén att filma årets säsong av “Fimpens Resa” i mindre klubbar var, som sagt, en tanke som funnits med ett tag. Bakom tanken har Eklund även ett motiv med årets säsong.

– Det är kul att filma när man verkligen är inne i hjärtat, kanske inte duschen, men vi är verkligen inne i hjärtat av föreningsverksamheten. Det är ett jäkla slit från alla som jobbar ideellt, det är helt galet, säger han och fortsätter:

– Drömmen för mig med det här är att kanske få dem som har lagt av med hockeyn att börja spela hockey igen. Folk som inte går på så mycket hockey i sina lokala städer kanske börjar gå mer på matcherna och börjar stötta sina lag, det är drömmen.

Trots att “Fimpen” slutade spela för ett tag sedangick det bra för honom i matchen han var registrerad för Brödernas. I en och samma match noterades han för tre mål och fyra framspelningar. Den starka insatsen vill han däremot tacka sina kedjekamrater för.

– När jag var forward i Brödernas var det en ganska bra kedja jag hade med mig. Det var en femma med Dick Axelsson, (Jonas) Liwing på backen, (Alexander) Ribbenstrand och Robert Carlsson från Södertälje, så det var ju ett gäng SHL-spelare. Det blir roligare på söndag när jag ska gå in som back i Pantern.

Är det någon speciell back som du vill likna då?

– Jag ska försöka vara lite lik Peter Hasselblad som var en idol när jag var liten. Det kanske inte är så många kids som har koll på honom och jag vet faktiskt inte varför jag fastnade just för honom. Det är han och Thomas Eriksson, det får bli någon form av hybrid.

Christian “Fimpen” Eklund firar ett mål i Djurgårdströjan. Foto: Bildbyrån

“RÄTT RÖRIGT”

Eklund spelade större delen av karriären i Djurgården och är inte rädd för att stoltsera med det. Han har anammat stilen “Stockholms stolthet” och verkligen tagit det till hjärtat. När Djurgården under säsongen har gått tungt har det därför varit jobbigt för honom att följa laget, där hans son, William Eklund, spelar.

– Det går att sammanfatta som “rätt rörigt”. Som Djurgårdare är det extremt jobbigt att se. Det sportsliga är en grej, men allting runt om kring har spätt på det och det känns extra hårt på grund av det. Alla måste titta sig själva i spegeln och sen titta på Djurgården, man måste börja om från början titta på vad de gör bra och vad de gör dåligt. Vi är “mesta mästarna”, men vi skulle behöva ha lite mer av inställningen just nu att vi inte är bäst. Vi har inte varit bäst på länge och hur ska vi kunna bli bäst igen? Vi kan inte ha den här “mesta mästarna”-approachen, vi måste ha den inställningen att just nu är vi inte bäst och att vi inte har varit bäst på länge, säger han och fortsätter:

– Vi är alltid en storstadsklubb, men det gäller att göra allting på rätt sätt och ta in nya influenser. Jag är inte inne i Djurgården längre så jag vet inte exakt hur de jobbar, men jag tror att det kommer bli stora förändringar i Djurgården och det har gjorts lite förändringar redan nu. Det är ingen specifik persons fel, utan vi skulle bara behöva börja om och starta på nytt liksom. Skulle de vara kvar i SHL, eller skulle de i värsta scenariot åka ur, så tror jag att det krävs ett omtag i Djurgården.

Christian “Fimpen” Eklund firar med djurgårdssupportrarna i Globen. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

“JAG ÄLSKAR DJURGÅRDEN”

Känslorna för klubben är fortsatt starka, men Eklund känner inte längre igen sin tidigare klubb. Delarna som måste förändras är många, men vart man ska börja är svårt att sätta fingret på.

– Jag älskar Djurgården över allting annat, men jag tror att om man ska ha kvar fansen och bli den här storklubben igen så behöver man göra förändringar. Det får Djurgården ta en funderare på efter säsongen, sätta sig ner, ha högt i tak och fråga sig själva: Vad gör vi? Vilka behöver inte vara här? Vilka borde vara här? Allt det där har de misslyckats med i år och det är ingen Djurgårdshockey.

Vad behöver ändras under årets säsong?

– Jag tror att “Falken” (Nichlas Falk) och dem redan har börjat gör förändringar - och jag har hundra procent förtroende för “Falken” och dem. De har bra koll och jag har lirat med dem så jag vet att de brinner för det där. De får ställa in sig på att det blir kval om de inte vinner en jävla massa matcher nu. De behöver vinna fyra matcher och en injektion som “Dicken” (Dick Axelsson) kan vara bra.

– Det är enkelt att snacka från sidan, men jag tror att de skulle behöva släppa på axlarna och det är inte bara att säga kämpa, kämpa, kämpa. Det är ingen där ute som inte ger 110 procent och som skulle offra en arm för att vinna matcher. Det har bara låst sig och då måste man ibland nästan kämpa mindre och spela ut lite mer. Där tror jag det kan vara bra att “Dicken” kommer in och han kommer troligtvis vara lite avslappnad och kommer troligtvis kunna bryta lite mönster. Det hoppas jag kan smitta av sig.

Du som känner honom kanske vet. Hur hungrig är han på att komma tillbaka?

– Han säger att han är hungrig och älskar det här läget. Han skapar sig nästan ovänner innan han går in i det här. Ska man vara helt ärlig så har han nästan ingenting att förlora. Laget är där de är och han kommer in sent så för honom är det “win-win”. Han kommer in och ska vara bra i kvalet. Jag tror att det här avslappnade spelet, där han vågar hålla i pucken och drar ner tempot kommer vara viktigt.

TV: “Helt rätt att ta in Dick”

