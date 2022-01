Södertälje går fortsatt tungt och ligger på 13:onde plats i den Hockeyallsvenska tabellen.

Nu står det klart att krislaget byter kapten från Emil Alba till Andreas Hjelm, vilket Länstidningen Södertälje rapporterar.

– De frågade om jag ville ta C och det kände jag väl att jag kunde om de ville, säger Hjelm om den nya rollen till tidningen.

Södertälje har haft det minst sagt tungt under säsongen och är just nu inne i en åtta matcher lång förlustsvit. Det är inte första gången den här säsongen som resultaten har gått emot och tidigare under säsongen har de radat upp en förlustsvit på sju raka matcher.

Laget, som inför säsongen inte spåddes vara med i bottenstriden, är nu just det och har bara Troja-Ljungby bakom sig i striden kring kvalstrecket.

Tidigare under säsongen fick sportchefen Mikael Samuelsson lämna sin position och i veckan meddelade laget att J20-tränaren Stefan Gråhns kommer flyttas upp för att hjälpa till på tränarbänken i A-laget.

“VILLE GÖRA ORDENTLIGA FÖRÄNDRINGAR”

Det har helt enkelt varit flera förändringar i laget den senaste tiden och under dagen kunde Länstidningen Södertälje rapportera ytterligare en förändring. Emil Alba som under säsongen axlat rollen som kapten ersätts nu av Andreas Hjelm som tar över “C:et”.

– Det var väl egentligen så enkelt att ledarna, Eldebrink och alla ville göra ordentliga förändringar. De frågade om jag ville ta C och det kände jag väl att jag kunde om de ville, berättar Hjelm för LT.

Hjelm återvände till Södertälje inför under säsongen 2019/20, men har sedan tidigare spelat flera säsonger i klubben. Under årets säsong har han gjort 16 matcher och noterats för 29 poäng.

