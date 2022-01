Det var 0-0 länge mellan Rögle och Linköping.

Då bestämde sig Brady Ferguson för att dumpa in pucken från rödlinjen – och han bröt då nollan i matchen.

– Det är nog det snyggaste målet jag har gjort, skämtar amerikanen i C More efteråt.

Trots att det skjutits flera skott och var chanser åt båda hållen så stod det 0-0 mellan Rögle och Linköping i slutet av den andra perioden.

Med mindre än en minut kvar av mittperioden för Brady Ferguson upp pucken i mittzon men i stället för att avancera in i anfallszon så väljer han att dumpa in pucken precis när han kommer till rödlinjen.

Pucken går mot LHC-målvakten Marcus Högberg men några meter framför målet så studsar pucken i isen och byter riktning helt vilket ställer Högberg och gör att pucken kan studsa in i nätet.

En märklig puckstuds ger Rögle ledningen i slutet av andra perioden 🤯 #twittpuck pic.twitter.com/Q7OoREc7jx — C More Hockey (@cmorehockey) January 13, 2022

Efteråt kunde Ferguson själv knappt tro att det blev mål.

– Det är nog det snyggaste målet jag har gjort. Nej, jag skojar bara. Jag försökte bara dumpa ner den djupt och så tog den en turlig studs och gick. Jag klagar inte, säger amerikanen med ett skratt i C More-intervjun.

I den tredje perioden kvitterade dock Linköping till 1-1 genom Patrick Russell.

Matchen pågår.

