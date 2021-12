NHL-legendaren Patrick Marleau och hans familj var inblandade i ett hemskt drama under julhelgen.

Deras tolvårige son Brody utsattes nämligen för ett kidnappningsförsök.

”För jordens avskum som tror att de kan kidnappa barn... Det finns en speciell plats i helvetet för dig”, skriver fru Marleau, Christina, på Twitter.

Julhelgen är en helg för lugn och ro, speciellt om man åker iväg på semester samtidigt.

Så blev det dock inte för familjen Marleau, där pappan är NHL-legendaren Patrick Marleau.

När de var i väg på semester under julen så utsattes nämligen deras tolvårige son Brody för ett kidnappningsförsök.

”Vår son blev nästan kidnappad i kväll. Brody gick ner till poolen då han hade glömt sina solglasögon där. Då började en kvinna följa efter honom, frågade frågor och kom närmre och närmre. Hon försökte sträcka sig efter honom och försökte få Brody att följa med henne och hennes partner”, skriver frun och mamman i familjen, Christina Marleau, i en Twittertråd.

Som tur var fanns det en annan familj i närheten som märkte vad som var på väg att hända och som gick emellan och avbröt kidnappningsförsöket.

”En annan familj såg vad som hände och räddade honom. Jag är skyldig dem så mycket, det går inte att beskriva. Ni är änglar på jorden”, skriver Christina Marleau och fortsätter:

”När Brody ropade så sprang vi ner till honom. När jag såg kvinnan som försökte ta tag i honom i baren berättade jag att polisen hade tillkallats, hotellsäkerheten övervakade henne och att hon måste gå”.

