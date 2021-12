Agnez Svensson jobbade sig upp från Division 1-spel med Karlskrona till Leksand och SDHL.

Där imponerar 18-åringen nu och är lagets poängsbästa svenska.

– Jag tror att det handlar att jag känner en trygghet, vilket jag inte gjorde förra säsongen, säger Svensson till hockeysverige.se.

LEKSAND (Hockeysverige.se)



Det är långt ifrån bara kullor i Leksands SDHL-lag. Dels är det ett antal spelare från andra nationer. Dels är det spelare från andra delar av landet. En av dessa är Agnez Svensson som fått lite av ett genombrott den här säsongen. Moderklubben och uppväxtorten är Kristianstad för 18-åringen.

– Uppväxten där hemma var faktiskt väldigt kul. Jag spelade med killarna, 02-orna första året eftersom vi inte hade några 03:or. Det var ingen skillnad för att jag var tjej, berättar Agnez Svensson då hockeysverige.se träffar henne för en intervju hemma i centrala Leksand.

– Min pappa, Dan, var tränare och det var inga problem alls. Det var inlines-hockey med grannarna så det var alltid kul.

Var det flera tjejer med?

– Nej, det vara bara jag och killarna. Jag hängde hellre med dom eftersom det var så mycket roligare, mycket sport och inte så mycket annat att tänka på.



Varför blev det just hockey för dig?

– Jag gick på dagis och där fanns det en broschyr ”testa på”. Jag tänkte att det ville jag nog göra. Pappa har alltid spelat hockey så då blev det bara så.

– Dessutom har jag en lillebror, Lucaz, men han spelar inte längre. Han ville börja på go-kart i stället.



Både du och Lucaz avslutar era namn med ett Z, varför är det så?

– Det är mamma och pappa som tycker om det och ville att vi skulle sticka ut lite. Kul att dom tänkte till lite, säger Leksandsforwarden med ett lätt skratt.

Agnez Svensson har gått från Kristianstad via Karlskrona till Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist

”TYCKTE DET VAR TRÅKIGT MED DAMHOCKEY”

När Agnez Svensson idag ser tillbaka på tiden i Kristianstad gör hon det med glädje.

– Jag växte upp med dom killarna så det var aldrig några problem överhuvudtaget. Det var när killarna blev lite större, vid 15 årsåldern, som blev dom stora och starka. Då kunde det var lite läskigt, men det var ändå inga problem.

– Jag har bara bra minnen därifrån och minns att vi var på en cup där vi mötte Ella Albinsson (Viking, Hagfors) som var målvakt vid den tiden.



Kristianstad hade ingen damhockey så det blev i Karlskrona hon kom i kontakt med den första gången.



– När jag var 12 år hörde Karlskrona av sig. Det var Conny (Olausson). Ska jag vara helt ärlig tyckte jag inte att det lät kul alls. I början tränade jag med killarna och sedan var jag med någon match med Karlskrona eftersom jag egentligen tyckte det var tråkigt med damhockey.

– Samtidigt hängde jag inte med i killarnas utveckling längre. Då blev det damhockey. Det blev också mycket roligare i Karlskrona då dom tog in flera utländska spelare som var väldigt duktiga.



Hur upplevde du nivån på Division 1 då du kom från J18-spel med killar?

– Framför allt första åren var det stor skillnad. Då var det inte heller så många utländska spelare med.

– Utvecklingen Conny stod för då han tog in en massa spelare från USA och Kanada gjorde att det blev en bra hockey där nere. Karlskrona var bra och Conny gjorde ett bra jobb. Malmö var bra, danskorna, Troja-Ljungby gjorde en satsning, HV71… Det blev bra till slut, men i början var ”Vad är det här?”

”TÄNKTE INTE ATT JAG SKULLE GÅ HOCKEYGYMNASIUM”

Ella Albinsson, som Agnez Svensson mött då hon var målvakt, kom sedan samtidigt upp till Leksand inför säsongen 2019/20.



– Vi kände inte varandra innan, men nu känns det som vi gjort det hela livet. Idag är vi väldigt tajta och går i samma klass. Vi gör allting tillsammans, vilket är väldigt kul.

– Sedan går Tuva (Kandell) och Ida (Karlsson) ekonomi, men i en klass under oss. Vi har Alex (Bröms) och Mattias Karlsson där. Det funkar bra och jag kände ”Kolan” sedan tidigare eftersom jag spelat med Therese, hans fru, så jag är inte så rädd för honom (skratt). Han är snäll även om han ser stor och stark ut.

Ella Albinsson och Agnez Svensson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur tajt är du idag med Therese?

– Therese och pappa har en bra kontakt och har haft det sedan han var tränare i Karlskrona. Pappa och Therese har pratat mycket om att jag skulle flytta hit, om det var bra här och så vidare. Det är också. egentligen tack vare henne och pappa jag är här.

– Therese sa att det var bra i Leksand och att dom trivdes. Det var rätt skönt att få höra. Annars vet man inte och det kan vara lite läskigt.

Du gjorde några fina säsonger i Karlskrona, var det då flera klubbar som var intresserade av dina tjänster?

– Jag tänkte inte att jag skulle gå på hockeygymnasium någonstans. Till slut blev det Leksand ändå. Jag missade try-outen på alla ställen jag sökt in eftersom vi hade slutspel i Karlskrona samtidigt. Leksand, Kevin (Törnblom) tror jag det var, skrev till mig privat. Då åkte vi upp hit en annan dag och det är jag glad för att jag gjorde.



Hur minns du första dagarna då du kom hit upp?

– Det var läskigt. Jag bodde på (Leksands) Strand. Jag kommer ihåg första dagarna då jag och Ella skulle cykla och handla mat på hemköp. Jag förstod inte vad hon sa och hon förstod nog inte vad jag sa heller, skrattar Agnez Svensson och fortsätter:

– Det var kul och spännande med allt nytt.



Hur var det att kliva in i Leksands SDHL-lag förra säsongen?

– Nervöst och väldigt kul. Allt är så mycket mer proffsigt. Det är verkligen en helt ny nivå samtidigt som alla i det här laget är så snälla.

”VAR KAOS HELA SÄSONGEN”

Säsongen 2020/21, den då Agnez Svensson tog en ordinarie tröja i A-laget, var väldigt stökig med bland annat ett tränarbyte. Då Lars Stenmark hoppade av jobbet på grund av hälsoskäl kom Mathias Olsson on och tog över tränarjobbet.



– Det var egentligen kaos under hela den säsongen. ”Vad håller vi på med?”. Det var skönt att det kom in en ny, Mathias, när Lars försvann. Han tog tag i mycket och det var skönt att höra en ny röst.

– Vi var så otränade, men när Mathias kom in blev det en så stor skillnad. Speciellt om man tittar hur det är nu med Mathias jämfört med hur det var med Lars då. Det var tyvärr kaos.

– Skillnaden idag är allt det proffsiga, att vi är SDHL-spelare. Fysen, möten, vi kollar på videos och lär oss av det, vilket vi aldrig gjorde innan. Det var mest ”kör bara” och vi hade ingen spelidé. Det har vi nu och allt är mycket mer detaljerat, vilket är väldigt skönt.

Agnez Svensson har hittat en trygghet i laget efter Mathias Olssons intåg. Foto: Ronnie Rönnkvist

Känns det att laget hittat in i allt det nya med spelidé och så vidare?

– Ja, det tycker jag. Man har jobbat hårt med gruppen så alla passar in med alla samtidigt som vi har så kul ihop. Det är viktigt för att vi ska klicka och alla vill följa den här spelidén.

Hur tajta är ni yngre spelare med exempelvis importerna?

– Vi är ganska tajta faktiskt. Vi pratar ganska mycket samtidigt som engelskan kanske inte är det bästa man är bra på, säger 18-åringen med ett leende.

HAR IMPONERAT DEN HÄR SÄSONGEN

Agnez Svensson har svarat för sju mål och totalt 13 poäng på 23 matcher i SDHL den här säsongen. På det är hon bästa svenska poängplockare i laget, men framför allt har hennes utvecklingskurva pekat rakt uppåt.



– Jag tror att det handlar väldigt mycket om sommar-fysen. Också att jag känner en trygghet, vilket jag inte gjorde förra säsongen. Idag känner jag trygghet i Mathias, Blomman (Mattias Blomstrand), Alex (Bröms) och laget. Samtidigt funkar skolan och allt det här utanför bra, vilket gör att det blir så mycket bättre på isen.

Hur ser du själv på din inledning av säsongen?

– Jag försöker alltid göra mitt bästa. Sedan får jag ta det därifrån. Det har varit kul hittills.



Du har skrapat ihop 13 poäng, det måste du vara relativt nöjd med?

– Ja, men jag är inte och har aldrig varit någon som tänker på poäng utan det kommer om det kommer. Det är såklart kul att göra mål också.

Agnez Svensson står för en stark säsong i Leksand. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Hur ser du på Leksands säsong så här långt?

– Vi är väldigt duktiga, men vi spelar tyvärr inte hockey i 60 minuter. Vi spelar i 50 minuter och dom där tio minuterna förstör väldigt mycket. Då kommer det ofta två, tre mål.

Varför blir det så?

– Jag tror inte vi är riktigt redo från start. Sedan har vi haft problem med andraperioderna. Jag vet inte riktigt varför utan det har bara blivit så. Jag vet inte om det i andra perioderna är långt till bytena eller var det är. Vi måste göra jobbet i 60 minuter för då är vi duktiga.

– Det har börjat klicka senaste tiden och mot AIK senast kämpade vi i 60 minuter även om vi hade mycket boxplay. Samtidigt är tjejerna duktiga i boxplay så jag var inte så jättenervös. Från det att vi mötte Göteborg är vi mycket lugnare i spelet och det känns som vi har koll på vad vi gör.

– Det är också många nya så alla måste lära sig att passa in här och det är inte jättelätt att ställa sig på isen om man inte har hittat rätt. Det tror jag spelar en jättestor roll.



Vem är den naturliga ledaren i omklädningsrummet?

– Vi har inte någon naturlig ledare. Alla lyssnar på alla. Det ska var högt till tak och tjocka väggar. Så har det varit sedan Alex och dom kom in.



Vågar ni kritisera varandra?

– Ja, det gör vi absolut. Det får man ta och gå vidare efter det.



Vilka är det som hörs mest i omklädningsrummet?

– Det är nog Ella Albinsson…



Hörs hon mer än Amanda Johansson?

– Ja, jag tror det. Vi har spritt ut oss i omklädningsrummet så det är jag, Tuva (Kandell), Ida (Karlsson) och Ella… När vi sitter längst bak i bussen… Det är inget bra liksom, skrattar Agnez Svensson och fortsätter:

– Gracen (Hirschy) är väldigt duktig på att ta tag i saker och kanske den som i så fall är ledare i omklädningsrummet.



Vilka sitter längst fram i bussen?

– Det gör Hanna (Sköld) och Wilma (Johansson). Drottningarna sitter där, säger Leksandsspelaren med ett leende.

Agnez Svensson. Foto: Ronnie Rönnkvist

TV: 2021-minnen - JVM-kaoset

