Joakim Axman lämnar Strömsbro IF.

På sin hemsida skriver klubben att den förre målkungen ”känner att han saknar motivation till att spela ishockey just nu”.

I flera år har Joakim Axman varit en av de bästa målskyttarna i Hockeyettan men under årets säsong har han inte alls fått det att stämma med endast två mål på 20 matcher i Strömsbro IF.

Nu meddelar klubben att den förre målkungen lämnar klubben.

”Strömsbro IF och Joakim Axman går skilda vägar. Joakim känner att han saknar motivation till att spela ishockey just nu. Strömsbro tackar honom för tiden han har spenderat här och alla fina och viktiga mål han bjudit på under dessa år! Vi önskar honom ett stort lycka till med det han tar sig an i framtiden!”, skriver Strömsbro IF på sin hemsida.

Joakim Axman har vid flera tillfällen vunnit skytteligan i Hockeyettan östra där han öst in mål för flera olika klubbar. Hans målbästa säsong kom i Tierps 2014/15 då han sköt 31 mål på 28 matcher.

Sedan flytten till Strömsbro 2019 lyfte han sitt spel till en ny nivå med 26 mål och 56 poäng (personbästa) på 40 matcher vilket ledde till ett allsvenskt kontrakt med Väsby. Han återvände dock till Strömsbro efter endast 13 matcher i Väsby och sköt sedan 25 mål och 35 poäng på endast 23 matcher i återkomsten.

Under årets säsong har dock produktionen inte kommit upp i samma nivå med bara två mål och tio poäng på 20 matcher och han tar nu alltså en paus från ishockeyn.

