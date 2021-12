Klart: Leksand och Djurgården byter spelare

Djurgården och Leksand byter spelare. Linus Andersson skickas nu till Dalaklubben och Djurgårdarna får tillbaka Fredrik Forsberg, som representerade klubben under junioråren.

Djurgården och Leksand kan under dagen bekräfta att de har kommit överens om en övergång lagen emellan.

Fredrik Forsberg, som SHL-debuterade för Djurgården 2016 återvänder till Stockholmsklubben och åt andra hållet skickas Linus Andersson, som anslöt till Djurgården inför förra säsongen.

– Fredrik är en Stockholmskille som är fostrad i Djurgården och som har spelat i både våra ungdomslag, juniorlag och herrlag tidigare. Hans profil med den inställning, snabbhet och karaktär som han har är rätt för oss, säger Djurgårdens tf. sportchef K-G Stoppel till lagets hemsida och berättar även om avskedet med Linus Andersson:

– Vi vill tacka Linus för hans ett och ett halvt år långa tid i Djurgårdströjan, som på många vis varit bra. Där vi befinner oss med herrlaget idag ser vi däremot att Linus har ett spel som passar bättre i andra typer av lag.

Forsberg har under säsongen haft det svårt att slå sig in i Leksand och har under hösten lånats ut till Almtuna. Sedan mitten av november har han varit tillbaka i Leksand, men det har blivit få minuters speltid för honom.

Andersson har spelat 25 matcher för Djurgården och noterats för totalt fem mål samt två framspelningar under hösten.

