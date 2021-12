I centrala Stockholm på Djurgården har det slagits upp en is-skatepark dit barn och vuxna kan åka för att prova sina färdigheter, träna, leka och spela. Den tidigare stjärnspelaren Danijela Rundqvist har i veckan visat Hockeysverige.se runt på den nya anläggningen hon hoppas kan bidra med mycket positivt på många olika plan.

– Jag tror att den här anläggningen är något positivt och något för alla, säger hon till Hockeysverige.se.

Redan på 1200-talet Walmunsö, det vi nu kallar för Djurgården, arrenderade Kung Magnus Ladulås (Birgersson) in marken i sina ägor. Det var också på andra sidan av Djurgårdsbron som Djurgårdens IF bildades 1891. Inledningsvis fick för övrigt enbart boende på Djurgården vara med i föreningen. Den stadgan har justerats något under åren.



Ofta har Kungliga Djurgården förknippats med idrott. Det har förekommit ryttartävlingar, dagbladsstafett, skyttetävlingar, båtrace med mera. Nu har dessutom kungahuset upplåtit en del av sin mark, den vid sidan av och bakom restaurang Villa Källhagen, för en is-skatepark.

- I Stockholms stad finns det ytor som är avsedda för evenemang. Då fick jag en kontakt på Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Johan Nilsson. Dom finansierar sin verksamhet genom att just arrendera ut marken för den här typen av aktiviteter. Jag blev väldigt bra mottagen. Världsklass jämfört med då jag jobbat med kommunal mark, berättar grundaren av is-skateparken, Mikael Lundmark för hockeysverige.se och fortsätter:

- Kungahuset är fantastiska, är en dröm att jobba med och väldigt tillmötesgående. Kungen har sett planerna vi har haft och godkänt dom. Det har tydligen också varit mycket is-aktiviteter på Gärdet tidigare som man velat bejakat.

Danijela Rundqvist framför is-parken. Foto: Ronnie Rönnkvist

“WOW DET HÄR VILL VI HA I SVERIGE”

Is-parken innehåller allt för både nybörjare, dom som vill åka is-cross, spela hockey, åka konståkning, karusell eller bara ta en romantisk skridskotur till musik på dom uppspolade gångbanorna invid Djurgårdsbrunnsviken. Allt är konstfruset och kommer förhoppningsvis kunna nyttjas till mars 2022.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Danijela Rundqvist är en av svensk hockeys största spelare genom alla tider och jobbar med att marknadsföra den unika is-parken.- Jag känner Mikael sedan många. Han berättade om sin idé och sa att han ville ha med mig och Nisse (Ekman). Han tycker att vi står för glädje till isen och att promota spontanidrott för vuxna och barn, berättar den förra OS och VM-spelaren då hockeysverige.se träffar henne för att få en inblick i is-parken.- Mikael hade varit i södra Europa och sett en ”skatingpark”. Han tänkteJag tror att det var där idén föddes.

Hur gick tankarna hos dig då du fick höra om idén?

- ”Wow, vad häftigt. Det här vill jag testa.” Det är sådant man ser vänner i exempelvis Österrike lägger upp bilder på och får uppleva. Att vi har det nu i Stockholm…, säger Danijela Rundqvist samtidigt som hon spricker upp i ett stort leende.

- Det jag älskar, jag drivs av att barn, ungdomar och vuxna ska få röra på sig, är att här är något för alla. Det finns något för nybörjare, nykära, gamla, barn och så vidare. Vill man var extrem kör man crossbanan, vill man köra hockey med sina kompisar kör man smålagsspel, vill man åka karusell på skridskor så gör man det.

- Det här är något jag brinner och står för. Då kändes det naturligt att jag kunde vara ett ansikte utåt för den här skateparken.

Foto: Ronnie Rönnkvist

“BEHÖVER FLER ISAR I STOCKHOLM”

Det har redan varit en hel del besökare i parken, men Danijela Rundqvist tror att det fortfarande är många som ännu inte känner till att den finns.

- Invigningen var fantastisk. Vi hade uppvisningar i skatecrossen, Djurgården konståkning var här och vi spelade lite hockey nere på rinken med vänner. Då var det massor med folk här.

- Vi behöver få ut det här så alla i området och kanske till och med turister kommer hit och testar. Jag är helt säker på att när du väl kommit hit och testat blir du imponerad och kommer ha haft en jättebra dag.

- Du kan hyra skridskor här, äta och dricka i restaurangen, värma dig efter att varit några timmar på is… Det finns allt du behöver.

Danijela Rundqvist i is-parken. Foto: Ronnie Rönnkvist

Kan du klä ord på känslan då vi tittar ut över anläggningen och Djurgårdsbrunnsviken?

- Att få vara här… Vi är ändå inne i centrala Stockholm vid vattnet och på den här marken, vilket är unikt.

Foto: Ronnie Rönnkvist

“HITTAR MAN NÅGOT KUL FORTSÄTTER MAN MED DET”

- Vi behöver fler isar i Stockholm, så är det. Jag är faktiskt förvånad över att det tar en sådan tid att skapa fler. Det finns en del bra ytor och möjligheter så jag förstår inte varför det ska vara så svårt, säger Danijela Rundqvist samtidigt som platschefen Julia kommer in och lämnar en matchtröja till förra landslagsspelaren som är tänkt att använda vid fotografering lite senare.Rundqvist fortsätter:- Jag tror att den här anläggningen är något positivt och, som jag sa tidigare, något för alla. Vissa vill bara åka skridskor, andra vill tävla, spela hockey eller åka konståkning. Här kan du göra allt det.

Tror du det här kan tillföra rekryteringen av barn till ishockeyn något?

- Det är därför vi hat tre mot tre-ytan. Att man ska kunna komma ner med kompisarna och boka en timme. Precis som du bokar en padel-timme kan du ta med dig kompisar hit och spela hockey.

Danijela Rundqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad är det som gjort att du dig brinner för det här med att få unga tjejer och killar att röra på sig?

- Jag tror att jag växt in i det. Under min karriär har jag arbetat för Sveriges Olympiska kommitté. Där har vi ett projekt där barn och ungdomar får testa idrott gratis. Dåvarande och före detta olympier åker runt till olika städer, bjuder in föreningar och låter barn och ungdomar testa olika sporter.

- Det kan vara en kombination från mitt eget driv att testa olika sporter då jag var liten till att jag fått sett och uppleva alla barn som fått möjligheten och hitta glädjen i det dom tycker om.

- Ofta är det kanske föräldrar som styr vad barnen ska göra. Genom att servera en buffé av olika sporter, låta barnen testa nästa allt, får dom chansen att känna efter själva vad dom tycker är kul på riktigt. När man hittar något som är kul vill man också fortsätta. Hittar man dessutom något som man älskar så fortsätter man förmodligen med det hela livet. Samtidigt är att röra på sig något människan mår bra av.

- Jag tror att det finns en idrott för alla, men det gäller då att få testa för att hitta. Även om man inte hittar en sport som man vill göra flera gånger i veckan kan det vara, som här, att man får röra på sig tillsammans med familj och vänner.

Danijela Rundqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

“PLAN A VAR ATT BLI FOTBOLSSPROFFS”

- Ja, men kombinationen, lyckas du med den så är det toppen.

Har den här inställningen stärkts något av att du blivit mamma?

- Nej, den kom nog innan. Jag får se till att Ella kan testa massor av olika sporter under sin uppväxt. Det har varit jättenyttigt för mig i mammarollen att fått uppleva allt det här med andra barn, att sett deras glädje.

- Som jag sa tror jag att det finns någonting för alla och Ella kommer nog hitta det hon tycker är roligt.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur såg det ut för dig själv med idrottande under uppväxten i Grimsta?

- Jag testade det som mina vänner eller grannar höll på med. För mig var det hockey och fotboll. Jag provade bowling eftersom pappa spelade det, friidrott för att någon kompis gick på det. Jag ville rida, men fick inte.

- När jag ser på sporter som handboll eller tennis… Jag önskar att jag hade fått testa massor med fler sporter. Sedan har jag haft äran att göra då jag blivit äldre och vuxen. Bland annat började jag för något år sedan spela innebandy och testa att rida.

- Det är aldrig försent, men när jag vet hur kul det är nu så förstår jag att jag hade tyckt det var lika kul då jag var yngre.

- Jag började spela hockey när jag var 13 år, vilket var ganska sent. Hockey var plan B. Plan A var att jag skulle bli fotbollsproffs.

Danijela Rundqvist Foto: Ronnie Rönnkvist

Har du ångrat karriärvalet någon gång?

- Det bara blev så. Mina tjejkompisar slutade på fotbollen i högstadiet, vilket tyvärr många tjejer gör. Jag testade med ett annat fotbollslag som jag inte alls tyckte var lika roligt. Då föll det sig naturligt att det blev hockey.

Foto: Ronnie Rönnkvist

- Det är som första gången när pappa lärde mig åka skridskor både på Grimsta IP och en liten plätt utanför Spånga Ishall. Det är en härlig känsla att få ta första skridskoskären, höra knastret och känna att skridskorna sitter perfekt, avslutar Danijela Rundqvist med ett leende innan vi tar oss ut för att se på dom olika isarna runt om i is-skateparken.