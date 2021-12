Västerås IK kommer att sakna flera spelare på grund av sjukdom i morgondagens match mot AIK.

Då väljer VIK att låna in Markus Ekholm Rosén från Surahammar.

Västerås är ett av de formstarkaste lagen i HockeyAllsvenskan för tillfället.

Till morgondagens match mot AIK kommer det dock vara ett stukat VIK som kommer till spel då sjukdom härjar i truppen.

Enligt Vestmanlands Läns Tidning riskerar åtta spelare, däribland flera nyckelspelare, att missa mötet med AIK.

Nu meddelar klubben att de plockar in Markus Ekholm Rosén på lån som en nödlösning då han kommer att agera båsdörröppnare bakom Johan Gustafsson mot AIK.

– Linus Ryttar är sjuk och vårt J20-lag spelar match samtidigt som vi möter AIK imorgon. Därför har vi valt att låna in Markus Ekholm Rosén från Surahammars IF som back up till "JG" under fredagens match, säger sportchefen Patrik Zetterberg.

Markus Ekholm Rosén har haft en stark säsong i Surahammar där han har vaktat kassen i tolv matcher och tagit nio segrar på de matcherna. Han har 92,4 i räddningsprocent samt 2,16 insläppta mål per match i Hockeyettan den här säsongen.

