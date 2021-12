Vancouver Canucks har hittat sina nya toppledare.

Det blir trefaldige Stanley Cup-mästaren och Hall of Fame-ledaren Jim Rutherford som tar över som klubbpresident samt tillfällig general manager.

I början av veckan bestämde sig Vancouver Canucks för att rensa i klubbledningen och göra sig av med flera toppnamn, med general managern Jim Benning och huvudtränaren Travis Green i spetsen.

Det blev då också klart vem som blir ny tränare då Bruce Boudreau anställdes som coach och därefter har laget tagit två raka segrar.

Nu har Canucks också hittat sin nya ledare som kommer att agera högt upp i organisationen.

TSN:s Darren Dreger var först med uppgifterna om att Jim Rutherford var aktuell att kliva in i Vancouver och för NHL-insidern Pierre LeBrun bekräftade sedan Canucks ägare Francesco Aquilini att Rutheford anställs av klubben.

Things are escalating between veteran NHL executive, Jim Rutherford and the Vancouver Canucks. A deal is expected to get done, although sources won’t confirm if it’s for the presidents role or both president and GM.