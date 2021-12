Glädjebeskedet: Forwarden har fått lämna sjukhuset

Jujhar Khaira blev hårt tacklad av Jacob Trouba och lyckades inte ta emot sig på ett bra sätt.

Forwarden blev utburen på bår och inlagd på sjukhus. Men nu kommer ett glädjebesked.

– Hans prognos är bra och vi förväntar oss en full återhämtning, berättar lagläkaren Michael Terry för NHL.com.

Det var i matchen mellan Chicago Blackhawks och New York Rangers som Jacob Trouba klev upp i banan och satte stopp för Jujhar Khaira.

Chicagoforwarden var inte beredd på att bli tacklad och hann inte skydda sig mot den hårda tacklingen som var på väg.

– Du hatar att se någon bli tacklad så där. I mina ögon var det ingen oschysst tackling, det var bara det att han hade huvudet nedåt och kollade på pucken när “Troubs” klev in på honom, säger New York Rangers huvudtränare Gerard Gallant till NHL.com.

Really scary scene in Chicago as Jujhar Khaira is knocked out cold by Jacob Trouba. Paramedics on the ice. pic.twitter.com/so2YmuXl8Q