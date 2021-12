Under dagen presenterade Ulf Lundberg sin Damkronronas trupp inför trenationsturneringen i Schweiz. Då blev det inte några stora förändringar i truppen från det laget som tog Sverige vidare i OS-kvalet. Hockeysverige.se:s expert och förbundskaptenen Ulf Lundberg går nu igenom truppen del för del.

– Jag tror absolut det här är ett lag som kan överraska, säger Lundberg till Hockeysverige.se.

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)



Det blev en ganska väntad trupp som Ulf Lundberg presenterade inför trenationersturneringen i Schweiz. Inte någon ny spelare in sedan OS-kvalet i Luleå för några veckor sedan förutom att Brynäs Jenny Antonsson går in som ordinarie då Michelle Löwenhielm ska på bröllop i USA. Antonsson var under kvalet reserv och spelade träningmatchen mot Frankrike innan turneringen.



Efter presskonferensen satte sin hockeysverige.se, vår expert Lisa Hedengren och Ulf Lundberg ner för att kika på truppen lite extra.

“VI HAR EN DIALOG – HON HAR GJORT DET JÄTTEBRA”

Målvakter: Sara Grahn, Emma Söderberg och Ida Boman.

Hedengren:

- Det är ingen överraskning överhuvudtaget. Jag tror att Sara och Emma är dom som kommer stå i ett OS framöver. Idas utvecklingskurva har varit enorm och är en framtida OS-målvakt.

Ida Boman. Foto: Ronnie Rönnkvist.



Du hade gärna sett Minatsu Murase i truppen.

- Ja, det hade jag. Sedan är hennes situation annorlunda jämfört med alla andra spelare i serien (Murase är tvåbarnsmamma). Jag har ingen aning om det pratas något landslag kring henne.

- Jag borde inte vara förvånad över ”Musses” spel överhuvudtaget, men efter den här comebacken ser jag den gamla ”Musse” igen och är faktiskt väldigt positivt överraskad. Det lugn ”Musse” kan bidra med till ett helt lag är något som jag tror även skulle göra i landslaget. Hon har gjort ett OS och det finns rutin i henne.



Ulf, fanns Minatsu Murase med i bilden?

- Ja, hon fanns med. Vi har en dialog. Hon har gjort det jättebra och jag tycker att hennes stabilitet sett riktigt bra ut. Sedan är konkurrensen så… Vi har släppt in elva mål på 13 matcher så här långt så det är tufft att ta en plats.



Lisa Hedengren är inne på att Sara Grahn och Emma Söderberg är tänka som etta och tvåa i OS, är det din känsla också?

- Jag känner att vi får ta en presskonferens i taget, säger Ulf Lundberg med ett skratt och fortsätter:

- Klart att spela samman laget är en viktig aspekt, naturligtvis. Där hänger mycket ihop i försvarsspelet, kommunikationen och hur man jobbar. Här och nu känner jag att det är dom här tre som ska vara med till Schweiz så tar vi nästa trupp senare.

Minatsu Murase. Foto: Bildbyrån

“HON HAR VARIT BORTA LÄNGE – TAR TID ATT KOMMA TILLBAKA”

Backar Anna Kjellbin, Linnéa Andersson, Johanna Fällman, Linnea Hedin, Ebba Berglund, Jessica Adolfsson, Mina Waxin, Maja Nylén Persson.

Hedengren:

- Jag tänker att det är bra med samma backar som senast. Att faktiskt kunna spela ihop en hel backsida från en turnering till en annan. Jag tror att det är viktigt. Det är en väldigt stabil backuppsättning.

- Det jag trott var att då Emmy Alasalmi är frisk igen skulle få en turnering innan OS och komma in i det igen. Samtidigt tror jag inte att det behöver vara negativt för henne att träna hemma ytterligare och få matcher, få foten ännu starkare.

Lundberg:

- När jag lämnade in truppen, som ni vet är det en hel del administration innan turneringen, hade Emmy spelat fyra matcher. Om hon kommer hålla sig frisk och hel ska hon ha spelat åtta matcher innan vi ska ge oss i väg på det här.

- Hon varit borta ganska länge och det tar sin lilla tid att komma tillbaka, hitta tajmingen och allt det där. Lita på foten som det är i hennes fall. Hon finns med där och jag har naturligtvis pratat med henne också.

Emmy Alasalmi. Foto: Bildbyrån

Ulf Lundberg har, som sagt var, valt att satsa på samma backuppsättning som i OS-kvalet.

- Jag tycker att dom gjorde det bra senast. Vi är ute och scoutar och det är alltid bra spelare… När jag ringer till reserverna blir dom såklart besvikna. Att vara reserv är det näst bästa och det är riktigt bra spelare som jag får lämna utanför, så är det.

- Sedan handlar det om att ta beslut och jag tycker att det är dom åtta jag tagit ut som här och nu ska köra.

EN MÖJLIGHET ATT SLÅ SIG IN?

Forwards: Josefin Bouveng, Emma Murén, Lisa Johansson, Linnéa Johansson, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson, Jenny Antonsson, Felizia Wikner Zienkiewicz, Lina Ljungblom, Hanna Olsson, Emma Nordin, Olivia Carlsson.

Hedengren:

- Samma där, att jag inte ser någon överraskning överhuvudtaget. Bra för forwards att fortsätta spela in sig med varandra. Kedjorna som spelade under OS-kvalet, det fanns inte så mycket fläckar. Det var väl ihopsatt och kombinationerna fungerade väldigt bra. Kul för ”Michan” (Löwenhielm) att var på bröllop.

Lundberg:

- Vi valde att gå ut och berätta anledningen så det inte skulle bli några spekulationer och jag tycket att det är en positiv familjeangelägenhet.

Michelle Löwenhielm. Foto: Bildbyrån





Ulf, tror du Jenny Antonsson ser det som en extra möjlighet att slå sig in i OS-truppen?

- Ja, det vet jag att hon gör. Det är också utmaningen till henne. Hon gjorde det riktigt bra på campen i Skellefteå. Även Thea Johansson var med som extraspelare där.

- Jenny spelade träningsmatchen mot Frankrike som center då vi ville vänta med Emma Nordin. Hon är riktigt på, vill vara med och kommer försöka göra allt för att imponera.

“SAMMA TRUPP – EN FÖRDEL”

Lisa, hur tänker du kring att det i princip samma trupp som i OS-kvalet?

- Jag tror bara att det är positivt. Vi pratade om innan att det antingen skulle bli en trupp med flera nya namn för att testa ytterligare. Annars blir det en trupp som är i stort sett densamma. Vi (Lisa Hedengren, Ronnie Rönnkvist) var inne på att ha samma trupp skulle vara en fördel för att tiden innan OS kan vara ganska knapp.

- Även om det bara är tre matcher betyder det väldigt mycket att få tid ihop, att spela ihop sig både för coacher och spelare.

Lundberg:

- Jag tycker att enheterna fungerade bra senast. Vi har ett ganska brett spektrum där och det blev en hel del fokus på Bouveng, Nordin och Olsson. Det finns ännu mer potential hos dom.

- Enheten med ”Michan”, Sofie och ”Zinken” hittade det där som dom visat tidigare. Linnea tillsammans med Murén och Ljungblom har väldigt höga krav på sig själva och vill prestera. Korea matchen kan vi lägga åt sidan lite eftersom det blev 15-0, men dom är duktiga då det är tajt och tätt. Dom gör rätt saker och det behöver inte vara så flashigt.

- Hjalmarsson med Lisa och Olivia återtog många puckar, tog sig in på mål. När Lisa får vara fräsch är hon oerhört svårstoppad.

Lina Ljungbom. Foto: Ronnie Rönnkvist

Ulf, ser du en risk i då man har samma trupp att spelarna inte känner av konkurrenssituationen på samma sätt?

- Vi har använt 48 spelare sedan jag kom in. Med andra ord har vi haft inne en hel del spelare och kunnat jobba med dom. Sedan vet spelarna att vi är ute och tittar väldigt mycket och jag är noga med att det finns chans att visa upp sig, men att vi ändå kan landa i samma spelare.

“ETT LAG SOM KAN ÖVERRASKA”

Vilka förväntningar ska vi ha på det här relativt unga laget som ska spela OS om drygt två månader?

Hedengren:

- Det är absolut ett ungt lag, men ändå några som spelat några VM och OS tidigare. Deras rutin kommer bli väldigt viktigt. Sedan är det svårt med vissa lag, exempelvis Kina, som man inte riktigt vet vart dom står.

- Danmark är också ett gäng som är bra, men hur bra och hur kommer en sådan match se ut? Det kan vara lite svårt att veta, men jag tror absolut det här är ett lag som kan överraska. Man kan ha höga förväntningar inom laget, men jag tror inte det är samma förväntningar utifrån i och med hur det sett ut senaste åren, för folk som bara har sett Damkronorna på det sättet.

- När man ser och vet vilka spelare som ingår i den här truppen finns det absolut chans att ta sig vidare från gruppen.



Är det skönt att få slå ur underläge?

Lundberg:

- Ja, det tycker jag att det är. Jag gillar det och det är så självklart utifrån rådande situation med historiken att vi slår ur underläge. Jag tycker att spelarna har anammat det riktigt bra.

- Det är självklart att det smög sig in nervositet hos dom äldre spelarna då det skulle avgöras i Luleå. Dom har ändå med sig i tankesättet, vilket gynnar tjejerna, att det är en ny resa nu.

- Mot vissa lag kan man säga att vi har en form av favoritskap, men om man zoomar ut litegrann så tycker jag det starkt att vi har lyckats vinna tolv av 13 matcher och med ödmjukhet hela tiden ”Nu går vi in i nästa fas, nu ska vi bygga det ännu starkare”.



Har du fått några nej förutom från Michelle Löwenhielm?

- Nej, det har jag inte. Det är väldigt positivt. OS är vart fjärde år och det betyder väldigt mycket för många. Det är såklart jättestort, men det är en turnering. Efter OS kommer ett häftigt B-VM. Vi har ingen A-VM plats, men vi har chans att vinna en. Det tar inte slut i och med OS.

