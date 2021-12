Emil Pettersson har hittat nätet i fyra raka matcher. Idag stod han för det avgörande målet när hans Spartak Moskva besegrade Metallurg Magnitogorsk med 3-2.

Emil Pettersson inledde säsongen i Spartak Moskva på bästa möjliga vis och noterades för fyra mål på hans fem första KHL matcher.

Efter målsviten dröjde det sex matcher innan han hittade nätet igen och målen har inte sprutat in. I de fyra senaste matcherna verkar svensken däremot ha hittat tillbaka till formen som han hade under säsongsstarten.

När hans Spartak under kvällen ställdes mot Metallurg Magnitogorsk spelade han först fram till ett mål för att sedan avgöra matchen. Ett skott från blålinjen tog sig in framför mål, där Pettersson tålmodigt väntade in pucken och prickade dit avgörandet.

🚨 Emil Pettersson PP

3-2 Spartak #KHL pic.twitter.com/yuHq2Ij0WO — This is the KHL (@KHLreplays) December 6, 2021

Detta innebär att Pettersson nu har noterats för mål i fyra raka matcher. Totalt har 27-åringen noterats för 13 mål och åtta framspelningar på 33 spelade matcher.

