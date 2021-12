Fredrik Stillman väljs in i svensk hockeys Hall of Fame. Han blir den 125:e spelaren i HHOF, vilket Svenska Ishockeyförbundet meddelade på sin hemsida under dagen.

Fredrik Stillman hade en lång karriär som spelare och har efter det även tagit plats på tränarbänken. Under spelarkarriären var han med när HV71 tog klivet upp till Elitserien och fanns även med när laget tog sitt första SM-guld 1995.

Utöver det har han även fina meriter från spel i Tre Kronor, där han vunnit två VM-guld och ett OS-guld, vilket var Sveriges första genom tiderna.

VÄLJS IN I HHOF

Under eftermiddagen kunde Svenska Ishockeyförbundet meddela att Stillman, som just nu ör assisterande tränare i moderklubben HV71, väljs in i Sveriges Hockey Hall of Fame.

"Mycket skridskostark, placeringssäker och spelskicklig back. Nio internationella turneringar med Tre Kronor, där OS-guldet i Lillehammer och de två VM-gulden 1991 och 1992 är det största. I Lillehammer var "Stille" Tre Kronors poängmässigt Sveriges bäste back. Han var vidare med om att vinna HV 71:s första SM-guld och har också vunnit guld som coach för Smålandsklubben. Enormt lång ledarkarriär efter sin aktiva karriär, detta i Sverige, Ryssland, Tyskland och Schweiz.", skriver Förbundet om Stillman på deras hemsida.

Den tidigare storbacken blir den 125:e spelaren genom tiderna att väljas in i svensk hockeys “Hall of Fame”. Under spelarkarriären gjorde han 565 matcher i Elitserien och noterades då för 287 poäng.

TV: Tre Perioder med Mikael Mjörnberg om den turbulenta hösten i Hockeyettan

Matchrapporter: VIK Hockey utklassade HV 71 på hemmaplan Mora vände underläge och vann Kristianstad avgjorde tät match mot HV 71 i tredje perioden Kristianstad bröt HV 71 segersvit Segerraden förlängd för HV 71 – besegrade Vita Hästen