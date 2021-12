Ovetjkin rekordsnabb till ny milstolpe – 750 NHL-mål

I februari 2020 nådde Aleksandr Ovetjkin 700 NHL-mål.

Därefter har det tagit honom endast 79 matcher att skjuta 50 mål och nå 750 fullträffar i NHL – och han är därmed snabbast någonsin från 700 till 750 mål.

Vid 36 års ålder verkar Aleksandr Ovetjkin nästan vara bättre än någonsin.

Han har tagit NHL med storm under säsongsinledningen och varit en av ligans allra bästa spelare och “Ovie” ligger tvåa i skytteligan samt trea i poängligan.

I nattens 3-1-vinst mot Columbus Blue Jackets kom nästa fullträff och den ryske superstjärnan sköt därmed sitt 20:e mål den här säsongen – och sitt 750:e i NHL-karriären.

Ovetjkin har nu gjort 20 mål eller mer i 17 raka NHL-säsonger och är den blott sjunde spelaren att lyckas med den bedriften. Han har dock en bit kvar till Gordie Howe som har rekordet då legendaren sköt minst 20 mål i 22 raka säsonger.

Aleksandr Ovetjkin är den fjärde spelaren i NHL:s historia att nå 750 mål och den näst snabbaste att nå milstolpen då det tog honom 1 222 matcher, endast Wayne Gretzky var snabbare genom att skjuta 750 mål på 1 001 matcher.

Det tog dock endast 79 matcher för Washington-kaptenen att gå från 700 till 750 mål och han är därmed snabbast mellan de milstolparna av de fyra spelarna som nått den gränsen.

