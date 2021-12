KROSSEN: Västerås kör över HV71 – efter forwardens hattrick

HV71 har gått starkt under hela säsongsinledningen.

Den senaste veckan har de däremot gått en tuff svit tillmötes och efter tre raka försluter ligger de nu under med 7-1 mot Västerås efter Lukas Zetterberg gjort hattrick.

– Nu gäller det att alla går till sig själva så får vi bara kriga på för att vända det här, säger Pontus Netterberg i C More efter första perioden.

HV71 hade inte förlorat på elva matcher innan de åkte ner till Kristianstad för en vecka sedan och åkte på en jämn 2-1-förlust. Efter det har de inte hittat tillbaka till det vinnande spåret och förlorat ytterligare två matcher.

I kväll ville laget vända den tråkiga trenden mot Västerås, men efter den första perioden ser det nu ut att bli en tuff utmaning. Redan efter två och en halv minut hade Lukas Zetterberg hittat nätet för första gången i matchen.

Anton Svensson utökade till 2-0 innan Zetterberg återigen hittade nätet i matchen. Innan perioden avslutades hade även Gabriel Kangas skrivit in sig i målprotokollet och därmed gett Västerås en 4-0-ledning efter den fösta perioden.

“VI SLARVAR”

HV71 har flera tunga namn på skadelistan och som nämnt ovan haft det tufft den senaste veckan. Forwarden Pontus Netterberg satte ord på matchinledningen efter den första perioden.

– Det är inte bra vi blir väldigt hårt straffade och vi slarvar. Det är inte bra. Det känns bra innan match, alla är laddade och jag vet inte vad det beror på. Nu gäller det att alla går till sig själva så får vi bara kriga på för att vända det här. Vi måste spela mycket bättre och då kan vad som helst hända, säger han till C More.

Även i den andra perioden höll sig Zetterberg framme och hittade nätet en gång till. Detta innebär att han nu har noterats för ett hattrick i matchen. William Wikman och Mikael Frycklund ville inte vara sämre och noterades även de för ett varsitt mål i andra perioden.

Innan andra periodens slut lyckades HV reducera till 7-1 genom mål av Marcus Davidsson.

