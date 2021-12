Krisen värre i Malmö – efter kollapsen: ”Det är inte okej”

Malmö Redhawks har satsat under årets säsong med flera starka hemvändare.

Nu åkte dock laget på sin femte raka förlusten efter en kollaps mot Timrå.

Timrå och Malmö ligger nu båda på 25 poäng i kampen om att undvika kvalspel.

Det var två lag i olika ändar av formtabellen som ställdes mot varandra under torsdagskvällen i Medelpad.

Timrå som har fem segrar på sina sex senaste matcher och Malmö som har förlorat fyra raka matcher och endast har en vinst på de nio senaste matcherna.

Jacob Blomqvist gav då TIK en tidig ledning men Malmö lyckades repa sig och vände på steken i slutet av den första perioden där Ponthus Westerholm och Lars Bryggman blev målskyttar för att ge Redhawks ledningen med 1-2 efter 20 spelade minuter.

Bryggman är sist på pucken och Malmö har vänt 🏒 pic.twitter.com/0z7M5SsKS7 — C More Hockey (@cmorehockey) December 2, 2021

”FÖR MYCKET MISSTAG”

I den andra perioden föll dock Malmö ihop. Redan efter 28 sekunder kvitterade Timrå genom Joey LaLeggia efter slarv på offensiv blålinje av bortalaget. Tre minuter senare kunde Sebastian Hartmann sätta 3-2 till Timrå efter ett fint samarbete med Robin Hanzl.

Hanzl 🤝 Hartmann pic.twitter.com/cXdsQCTByv — C More Hockey (@cmorehockey) December 2, 2021

Strax därefter fick Timrå powerplay och där kunde stekhete Ty Rattie skicka in 4-2 till hemmalaget.

Malmö tappade alltså 1-2 till 4-2 på mindre än sju minuter.

– Det är lite för mycket misstag för att vi ska vara nöjda med matchen. Vi kommer tillbaka starkt i första sedan slår vi bort pucken i första bytet i andra. Vi backar inte upp varandra när ett misstag sker och då blir vi straffade ordentligt, säger lagkaptenen Carl Söderberg till C More i den andra periodpausen.

I den tredje perioden pressade Redhawks på för att försöka komma tillbaka in i matchen. Just Söderberg lyckades också få pucken över mållinjen men målet dömdes bort då Malmökaptenen sparkade in pucken i mål samtidigt som han blev fasthållen så bortalaget fick spela powerplay i stället.

De lyckades dock inte överlista Jacob Johansson som hade både skicklighet och lite tur i form av ramträffar på sin sida.

”KÄNNS BARA SKIT”

Timrå lyckades därmed hålla undan trots att Malmö spelade sex-mot-fem under väldigt lång tid och nykomlingen kunde vinna med 4-2.

– Just nu känns det bara skit när vi förlorar. Vi släpper in tre mål i andra perioden och det är inte okej, säger tränaren Joakim Fagervall till C More efter matchen.

Malmö har därmed förlorat fem raka matcher och Malmö och Timrå ligger nu på samma poäng, 25, i kampen om att undvika kvalspel. Timrå har dock en match färre spelad och om de tar poäng i sin hängmatch så halkar Malmö ner på kvalplats.

Timrå – Malmö 4–2 (1-2,3-0,0-0)

Timrå: Jacob Blomqvist, Joey LaLeggia, Sebastian Hartmann, Ty Rattie.

Malmö: Ponthus Westerholm, Lars Bryggman.

