Rod Brind'Amour blev rejält irriterad på domarna när Carolina tilldömdes två utvisningar sent i den tredje perioden i helgens match mot Washington.

Hurricanes-tränaren utskällning har nu resulterat i en böter på 25 000 dollar, motsvarande nästan en kvarts miljon kronor.

Det var i slutskedet av den tredje perioden i mötet med Washington Capitals som Carolina Hurricanes vid ställningen 2–2 ådrog sig två utvisningar.

I samband med att Sebastian Aho uvisades två minuter för en slashing, vilket gav Capitals en och en halv minut i spel fem-mot-tre, valde huvudtränaren Rod Brind'Amour att delge domarna sina tankar kring beslutet.

Det skulle visa sig att bli kostsamt.

Under sena gårdagskvällen meddelade NHL att Brind'Amour tvingas betala 25 000 dollar, motsvarande närmare en kvarts miljon kronor, i böter för vad ligan kallar “olämpligt beteende”.

Ligan går inte ut med exakt vad det är som Brind'Amour har sagt eller vilken situation det handlar om, men enligt Frank Seravalli på Daily Faceoff så har det med situationen i slutskedet av helgens match mot Washington att göra.

Washington utnyttjade sedan läget i det efterföljande powerplay-spelet och vann slutligen matchen med 4–2

Detta är andra gången under Brind'Amours karriär på tränarbänken i NHL som han bötfälls av ligan för domarkritik. Under Stanley Cup-sommaren 2020 kritiserade Hurricanestränaren domarinsatsen under en slutspelsmatch mot Boston Bruins.

I’m told this is the “inappropriate conduct” for which #Canes coach Rod Brind’Amour was fined $25,000 today by #NHL. @DailyFaceoff pic.twitter.com/NKhghyGScz