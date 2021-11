Alen Bibic var inte rädd för att lägga fingrarna emellan och var vad man kan betrakta som en tuffing under sin spelarkarriär. För hockeysverige.se listar den tidigare backen de tuffaste spelarna han mötte ute på hockeyisarna.

Alen Bibic var sällan den spelaren som vek undan då det tuffade till sig ute på isen. Visst hände det att han drog på sig en del utvisningsminuter. Inte minst säsongen 2012/13 då han drog på sig 139 minuter då han spelade för Leksand i Hockeyallsvenskan.

Nu har 30-åringen från Rättvik lagt skridskorna på hyllan hemma i Helsingborg. Han kan se tillbaka på en fin karriär där han förutom spel med Leksand även spelat för Almtuna, Rögle, Oskarshamn, Villach och TPS. På resan har han såklart stött på en och annan tuff spelare, men vilka har varit dom tuffaste?

Hockeysverige.se bad Alen Bibic lista sina topp fem.

Alen Bibic. Foto: Ronnie Rönnkvist

Jean-Luc Grand-Pierre

Hade spelat i Sverige redan säsongen 2004/05 då det var lockout i NHL. Då spelade han för Troja i Hockeyallsvenskan. Men det var då han kom till Leksand under säsongen 2009/10 han gjorde sitt första stora avtryck. På 37 matcher i Hockeyallsvenskan drog han på sig 146 utvisningsminuter. Grand-Pierre gjorde, innan han kom till Sverige ”på allvar” 269 NHL-matcher. Där blev det 311 minuter på botbänken. Debuten i NHL gjorde han säsongen 1998/99 för Buffalo. Han kom senare även att spela i NHL för Columbus, Atlanta och Washington. Leksand och Troja var långt ifrån ensamma bland europeiska lag att fått ha honom i sitt lag. Mellan 2005 och 2013 spelade Grand-Pierre även för Duisburg, Düsseldorf, Stjernen, TPS, Malmö och Karlskrona. Under sina 122 matcher i Hockeyallsvenskan drog han på sig 351 utvisningsminuter.

Kommentar Alen Bibic:

– Jag mötte honom när han spelade i Malmö ett år. Jag hamnade i en lite brottningsmatch med en motspelare framför mål. Då kom han nedrusandes från blå. Jag kunde ganska snabbt känna att det fanns kraft i den kroppen.

Jean-Luc Grand-Pierre (vänster) var en tuff lirare. Foto: Bildbyrån

Viktor Mårtensson

Från Borlänge som via Leksands J18 och sedan spel med hemmaklubben i division 1 väcktes intresset för Viktor Mårtensson i Västerås. Under sina fem säsonger i klubben blev han en stor favorit bland fansen. Redan under sin första säsong i klubben drog han på sig 138 utvisningsminuter. I en klassik ”inför-film” mot Leksand krossade han knäckebröd från Leksands Bröd som ett tecken på vad dalaklubben hade att vänta under sitt besök i Rocklundahallen. 2014 skrev så Mårtensson på för Leksand och blev snabbt en favoritspelare även där. Han avslutade sedan karriären 2017 efter en säsong med Borlänge. Gjorde dock säsongen därpå ett kort inhopp i division 3-klubben Kvarnsveden. På 212 matcher i Hockeyallsvenskan drog Viktor Mårtensson på sig 330 utvisningsminuter. Lägg därtill att han på 150 matcher i division 1 fick ihop 481 utvisningsminuter.

Kommentar Alen Bibic:

– Mårtensson vek sig aldrig. Han var på mig match efter match. När han forecheckade och fullföljde kände man av hans tacklingar.

Viktor Mårtensson, här i slagsmål med Noah Welch. Foto: Bildbyrån

Daniel Rahimi

Svensk Mästare med Växjö 2018 och VM-spelare 2015 samt 2016. Fostrad i Björklöven, men åkte över till Kanada och Manitoba Moose i AHL 2007. Efter att inte tagit plats i NHL återvände han till Sverige efter två säsonger. Spelade därefter för Rögle, HV71, Troja och Linköping innan han åkte över till Schweiz för en säsong med Davos. Gjorde därefter tre säsonger i Växjö. Spelar sedan säsongen 2020/21 för Björklöven. SHL:s mest utvisade spelare 2016.

Kommentar Alen Bibic:

– Med tanke på att han var back möttes vi inte så ofta i olika situationer. De gånger jag väl mötte honom var han välplacerad och stenhård. Var aldrig rädd för att täcka skott.

Daniel Rahimi. Foto: Bildbyrån

Ole-Kristian Tollefsen

Moderklubb: Nes IK från Årnes nordost om Oslo. Debuterade i norska ligan för Lillehammer, men åkte över som junior till Kanada där han inledningsvis spelade två säsonger för Brandon Wheat Kings i WHL. NHL-debuterade för Columbus säsongen 2005/06. Trejdades till Philadelphia 2009 innan han skrev på för MoDo 2010. Totalt spelade Tollefsen 163 NHL-matcher och drog på sig 296 minuter på botbänken. Lämnade MoDo 2012 för spel med Färjestad. Där kom han att spela till det att han avslutade karriären 2017. På 319 SHL-matcher blev det 574 utvisningsminuter. Elitseriens mest utvisade spelare 2013. Spelade åtta VM och två OS för Norge.

Kommentar Alen Bibic:

– En kille som aldrig var rädd. Redo att sätta in en tackling i varje situation. Inte rädd för att ta en fight. Likt Rahimi var han heller aldrig rädd för att ta ett skott på sig, hur hårt det än var.

Ole-Kristian Tollefsen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Henrik Eriksson

Från Västerhaninge. Tog sig via Huddinge upp till Djurgården i Elitserien 2007. Efter att ha fått sparsamt med speltid i stockholmsklubben skrev han på för Mora 2010. Dit han för övrigt varit utlånad säsongen innan. Återvände till Djurgården 2012 där han var en viktig kugge då laget tog steget tillbaka upp till SHL 2014. Spelade i Djurgården till 2021, men lämnade inför den här säsongen för spel i finska ligan för Sport från Vasa. Hans spelstil gjorde att han blev stor favorit hos många DIF-fans. Mångårig radarpartner till Mikael Ahlén. Ett par som var mycket jobbiga att ställas mot. På 451 matcher i SHL/Elitserien har Henrik Eriksson, så här långt, dragit på sig 130 utvisningsminuter. Uppmärksammades för ett numera klassiskt kramkalas med Alen Bibic då Mora hade gjort mål på Leksand.

Kommentar Alen Bibic:

– Henrik Eriksson tog mycket stryk men gav aldrig tillbaka. Var jobbig att möta och han låg på hela tiden.