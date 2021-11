Luleå besegrade under kvällen Malmö med 4-0.

Malmö har därmed förlorat sex av lagets senaste sju matcher.

– Jag tycker att vi tappar så otroligt mycket i vårt spel så fort det går lite emot oss, säger tränaren Joakim Fagervall till C More efter matchen.

Malmö Redhawks har under den senaste tiden gått tufft och spetsvärvningarna som har plockats in under hösten har inte fått formen att vända för laget.

När laget under dagen besökte Luleå inkasserade de ytterligare en förlust, då Luleå nollade Skånelaget och vann med 4-0.

Efter matchen var det inga glada miner och tränaren Joakim Fagervall var kritisk till lagets insats.

– Vi tappar det mentala spelet fullständigt när de gör mål i vårat PP och därefter tycker jag att vi tappar i stort sett allting. Vi gör några dödsryckningar, men vi kommer inte upp överhuvudtaget. Jag tycker att vi tappar så otroligt mycket i vårt spel så fort det går lite emot oss. Jag tycker att vi är sköra, säger han till C More efter matchen.

På de senaste sju matcherna har Malmö bara lyckats vinna en match och placerar sig just nu utanför slutspelsplats. Skulle Brynäs vinna i kvällens match mot Frölunda kommer de att peta ner Malmö till tolfteplats i tabellen.

