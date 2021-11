Emil Andrae fick inte mycket istid för HV71 i SHL under fjolåret trots att han visade upp ett bra spel.

Nu får 19-åringen dock ett stort förtroende i “det nya HV71” och är då en av HockeyAllsvenskans hetaste spelare.

– Jag är väl mer pålitlig den här säsongen, säger succébacken till hockeysverige.se.

HV71 har varit dominanta i HockeyAllsvenskan den här säsongen, precis som alla förhandstipsen förutspått.

De leder tabellen i överlägsen stil och har endast förlorat en enda match med en tredjedel av säsongen spelad.

Någon som har varit högst delaktig i Jönköpingsklubbens framgång är 19-årige backen Emil Andrae som har varit ledande för seriesuveränen.

Hittills har det med andra ord varit en väldigt rolig höst för Andrae då det gått riktigt bra både personligen och för laget.

– Vi har presterat precis som förväntat. Alla förväntar sig att vi ska tugga på och ligga etta i serien. Vi har spelat bra såklart men vi har fortfarande mycket kvar att ge. Vi blir bättre och bättre varje dag, det är samma sak för mig, säger han till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag har fått mycket istid och förtjänat min istid också. Jag har presterat bra och pytsat in lite poäng också så det är klart att det stärker mitt självförtroende.

Inför årets säsong målades HV71 upp som “den största favoriten i HockeyAllsvenskans historia” och alla förväntade sig att klubben skulle gå en lätt resa genom ligan. Än så länge har klubben både lyckats motsvara och överträffa de otroligt höga förväntningarna.

I TOPPEN AV BACKARNAS POÄNGLIGA

För HV-spelarna har en stor del bakom framgången varit att hantera pressen som kommer med det stora favoritskapet.

– Det är skönt att vi har kunnat leva upp till det. Ända sedan vi samlades som lag för första gången så har vi pratat om den här pressen och hur vi ska leva med den i vardagen. Det är bra att vi pratar om det och förstår vad det innebär. Vi har tagit det på väldigt stort allvar och presterat som vi ska. Vi var mentalt förberedda på pressen redan innan serien började. Det är något som vi bara växer av tror jag, säger Emil Andrae.

Emil Andrae och hans HV71 har inlett säsongen lysande. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Den 19-årige försvararen spåddes kunna få ett genombrott i och med klivet ner i andradivisionen och han själv har också lyckats både motsvara och överträffa förväntningarna.

Den här säsongen har han varit med i toppen av backarnas poängligan i HockeyAllsvenskan hela hösten och just nu ligger han tvåa (bakom David Bernhardt) med 14 poäng på 16 matcher.

Håller du som spelare koll på var du ligger i poängligan?

– Det är klart jag har koll på det, annars ljuger jag. Dock är det inte så jag bedömer mina insatser utan det är en superkul bonus att få betalt för att jag spelar bra hockey. Man växer ju när man lyckas bidra offensivt och gör också bättre saker på instinkt defensivt.

Förra året var det dock annorlunda.

HV71 hade en mardrömssäsong i SHL, kom sist i tabellen och förlorade sedan kvalspelet mot Brynäs.

Emil Andrae hamnade då i en klurig sits som junior som ville bevisa sig själv på seniornivå. Trots att han stundtals visade upp ett riktigt bra spel för HV71 så snittade han endast tolv minuters istid under säsongens gång och nio (!) backar i HV fick mer istid per match under SHL-säsongen.

Den här säsongen i HockeyAllsvenskan är det dock annorlunda. Andrae är en av de främsta och viktigaste spelarna i HV71 och han har snittat 21 minuters istid under hösten. Endast Chad Billins får spela mer i HV och 19-åringen är därmed också en av backarna som får spela mest i hela ligan.

”HADE EN FÖRVÄNTAN ATT SPELA MER”

Jämfört med fjolåret har Emil Andrae alltså fått spela nio minuter mer per match.

Vad ligger bakom den stora, drastiska, skillnaden i istid?

– Jag har gjort en ganska bra höst. Största skillnaden är att jag har haft en ganska hög lägstanivå genom alla matcher. Jag har väl inte riktigt haft någon dipp än så länge, och om jag har haft det så har det inte varit så drastiskt.

– Jag är väl lite mer pålitlig den här säsongen. Jag visar att det går att lita på mig och då kanske tränarna förlitar sig mer på mig och jag är jättetacksam för det. Förhoppningsvis kan jag bara fortsätta att växa av det.

Du har helt enkelt spelat så bra att tränarna ‘måste’ spela dig mycket?

– Mitt mindset när jag klev in i den här säsongen är att jag skulle bli en ledande back i båda riktningarna. Jag har tagit kliv ditåt, men kan fortfarande ännu mer. Tränarna gör sitt jobb och tar ut de som är bäst för dagen – något jag alltid strävar efter att vara oavsett vilket lag jag spelar i.

Med tanke på hur du spelade, känner du att du inte fick chansen fullt i SHL i fjol?

– Det var en konstig situation såklart under fjolåret där vi hamnade efter ganska omedelbart. Som tränare är det då ganska enkelt att man lutar sig mot de mer rutinerade spelarna vilket jag respekterar fullt ut – även om jag själv såklart i stunden tyckte jag kanske borde spelat mer.

– Det är klart att jag hade en förhoppning och förväntan att få spela mer, det tror jag alltid jag kommer ha. Jag tyckte jag spelade tillräckligt bra för att förtjäna mer istid, men tränarna valde andra spelare i den prekära situation som klubben var i – och jag förstår dem. Jag har tagit kliv i år och känner att jag är än mer förberedd.

Att stanna i HV71 har lönat sig för Andrae. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Emil Andrae, som är en offensivt inriktad back, gjorde sju poäng (bara assists) på 31 SHL-matcher i HV71 i fjol. Under säsongens gång var han dock utlånad till Västervik där han nästan såg ut som en annan spelare som fick spela mycket mer och stod för sex poäng på 15 matcher i HockeyAllsvenskan.

Både under fjolåret och den här säsongen är det alltså tydligt att Andrae presterar mycket bättre i andradivisionen än i högstaligan.

Känner du att HockeyAllsvenskan passar dig bättre?

– Jag tror att alla ligor passar en spelare som är i bra form, men såklart att det är en skillnad på ligorna. Under fjolåret växte jag oerhört mycket som person vid sidan av isen, då det var en säsong där istiden ibland uteblev stundtals. Man ska komma ihåg att det var min första säsong i seniorhockey och det tar nog någon säsong att växa in i det för de allra flesta.

– Sen känner jag ju själv att HockeyAllsvenskan passar mig utmärkt i år, då jag kan ta med mig erfarenheterna från fjolårets säsong och dessutom få en stor roll i ett lag som har vunnit mycket.

”HADE KANSKE KUNNAT VÄLJA SPEL I SHL”

Emil Andrae var en av tio spelare som valde att följa med laget ner efter degraderingen. Det var dock inte helt hugget i sten att han skulle stanna i Jönköping utan han hade andra alternativ.

Det fanns nämligen SHL-intresse och det fanns säkerligen ett antal klubbar där Andrae skulle fått spela mer än de tolv minuter som han snittade i HV71 förra säsongen.

Hur tänkte du innan du bestämde dig för att stanna i HV och följa med klubben ner?

– Jag kände att det var ett bra ställe för mig att stanna kvar i. Jag visste att vi skulle få ett bra lag och att klubben skulle satsa allt för att vi ska gå upp igen. Jag kände att det var ett bra klimat för mig att vara i. Jag hade ett bra snack med (Fredrik) Stillman strax efter att han kom in och allting kändes väldigt bra.

– Det är klart att jag hade kanske kunnat välja att spela i SHL och visa vad jag går för men jag kände att det var bäst för mig och min utveckling att vara kvar. Nu såhär i efterhand är det ju inte direkt något som jag ångrar.

Efter succéhösten i HockeyAllsvenskan hittills har SHL-intresset återigen blossat upp och podcasten Sanny & Svensson har uppgett att Andrae uppvaktas av flera klubbar i SHL där hälften av lagen redan har visat ett tydligt intresse för att värva den 19-årige talangen.

Emil Andraes stora fokus just nu ligger naturligtvis på att spela i HV71 och att försöka föra upp klubben tillbaka till SHL igen.

Har du också satt upp ett personligt mål att spela i SHL igen och bevisa sig där vilket du kanske inte fick i fjol?

– Mitt mål med säsongen är självklart att gå upp med HV71. Längre än så har jag inte blickat alls ännu men att spela SHL med HV71 är något både jag och klubben strävar efter. Jag tror att det är ganska viktigt för mig som individ också att fokusera på nuet; vara bra och utvecklas varje dag.

Emil Andrae – framtida JVM-kapten? Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

”HAR EN STOR REVANSCHLUST I JVM”

Under den senaste veckan har Emil Andrae varit nere i Ängelholm med Juniorkronorna för att spela genrepet inför det stundande mästerskapet. Under turneringen utsåg Tomas Montén även HV-backen till lagkapten till en av matcherna.

Andrae är en av spelarna född 2002 som redan var med och spelade JVM i fjol men då var han mer av en utfyllnadsback.

Till årets mästerskap är han dock redo att kliva fram och vara en av de stora stöttepelarna för Juniorkronorna i Kanada.

– Det hoppas jag! Jag vill vara en ledande spelare vart jag än spelar och har en stor revanschlust. Dels för hur vi som lag presterade, men också hur jag spelade rent individuellt. Min roll förra året var initialt kanske inte lika stor som den kommer vara nu, och det är något jag verkligen vill och kommer göra allt för att visa att jag klarar av både för mig själv men också för laget och alla som sitter hemma och hejar på oss. Dock så ska jag ju bli uttagen först, avslutar Emil Andrae.

TV: Johan Davidsson om HV71:s succéstart

