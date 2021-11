Förra året såg det ut som att Marcus Eriksson kunde ha gjort sitt i HockeyAllsvenskan då han fick lämna Vita Hästen och spelade i Division 2.

Nu är 36-åringen i stället en av ligans hetaste spelare och levererar på en högre nivå än på flera år.

– Det kanske är en överraskning för vissa men för mig är det inte det, säger Eriksson till hockeysverige.se

Vita Hästen har haft en tung säsong hittills i HockeyAllsvenskan och är inblandade i bottenstriden där de just nu endast ligger en poäng före Mora under kvalstrecket.

Under onsdagskvällen stod de dock för en stark insats borta mot seriesuveränen HV71, och gav HV en rejäl match trots 6-4-förlusten. Något som blir än mer imponerande med tanke på att det råder ett rejält manfall i Hästen vilket innebar att de fick spela på tre kedjor samt att två forwards fick gå ner som backar i gårdagens match.

– Det är en bra krigarmatch av oss och bra genomfört. Vi är missnöjda med förlusten men ändå helt okej med tanke på förutsättningarna. Alla kämpar och sliter och vi pressar dem verkligen så vi är nöjda med insatsen, säger lagets stora ledare Marcus Eriksson till hockeysverige.se.

Det stora manfallet gjorde att en stor börda föll på Erikssons axlar då det stundtals kändes som att han inne på isen nästan hela tiden för Hästen. När slutsignalen gick hade 36-åringen kommit upp i över 25 (!) minuters istid, en ovanligt hög siffra för en forward.

Efter matchen menade han dock att det inte är något fel på orken.

– Första perioden spelade jag ju nästan vartannat byte, i två olika kedjor. Det är ju inte optimalt såklart men man klarar av det ett tag i varje fall. Man får spela lite smartare då, inte åka och jaga ihjäl sig hela tiden. Det är då det här med rutinen spelar in, säger veteranen med ett skratt.

Hur är formen?

– Den är bra, det kan man inte säga något om. Jag känner mig pigg och fräsch, det flyter på ganska bra än så länge.

Marcus Eriksson är i centrum för mycket för Hästen. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

NYCKELN BAKOM MÅLSUCCÉN

Den fysiska formen är inte det enda som sticker ut kring Marcus Erikssons säsongsinledning i Vita Hästen. Han har burit laget på sina axlar, skjutit tio mål och 20 poäng på 18 matcher vilket innebär att han har gjort nästan dubbelt så mycket mål och poäng som någon annan spelare i laget.

Eriksson har alltid varit en stark poängspelare i HockeyAllsvenskan men nu har han nästan nått en ny nivå. För hockeysverige.se berättar “Macke” om framgången.

– Det är väl att puckarna studsar lite rätt. Vi har skapat chanser och jag får spela med bra spelare och vi har varit effektiva.

Är det inte lite väl ödmjukt att säga att “puckarna studsar rätt”?

– Nja, men de gör ju det lite. Man kommer in i ett stim och det flyter på lite enklare. Sedan är det klart att det ligger ett bra jobb bakom det också. Jag har styrt in några puckar, tar mig in på mål mer och är där framme och petar in någon puck. Någon annan förklaring har jag inte. Det har gått bra och hårt jobb ligger bakom det mesta.

– Nu gäller det att fortfarande jobba hårt och inte ändra någonting. Det som har fungerat har ju fungerat ganska bra. Det är bara att bibehålla det och fortsätta gnugga.

Just målskyttet är något som sticker ut då Norrköpingssonen alltid varit mer känd som ett spelgeni och en playmaker. Hittills den här säsongen ligger han dock trea i HockeyAllsvenskans skytteliga, endast slagen av HV:s stjärnduo Tyler Vesel och Fredrik Forsberg.

– Lite tillfälligheter är det att jag gjort tio mål, det har väl varit någon i öppen kasse och så där. Jag lever ganska mycket på mitt spelsinne så jag har hamnat i bra positioner, söker upp ytor där pucken kan dyka upp och valla in någon på målvakten. Det är väl smartheten som gör att jag petar in några mål.

”VISA ATT MAN FORTFARANDE HÅLLER”

Marcus Eriksson är en av Vita Hästens största spelare någonsin, om inte den störste, med 683 matcher och 749 poäng i Hästen-tröjan.

Förra säsongen inledde han dock inte säsongen på hemmaplan utan fick lämna klubben. Då spelade han i stället för IK Guts i Hockeytvåan. För nästan exakt ett år sedan lånades han dock tillbaka till Vita Hästen och efter återkomsten har han återhittat toppformen igen.

– Jag var ju nere i Division 2 en sväng där förra året och när jag kom tillbaka till Hästen fick jag väl lite av en nytändning. Då insåg jag att det är jävligt roligt att spela på den här nivån igen, det kanske var något som man hade tagit för givet lite. Det blir en vardag liksom som man kanske inte riktigt uppskattar. Jag fick en liten skjuts där då.

Blev det lite av en revanschkänsla också efter att du inte blev kvar i Hästen från början?

– Det var väl inget jag tänkte på, men det är klart att så är det ju. Någonstans vill man ju visa att man fortfarande håller på den här nivån, men sedan har jag väl egentligen aldrig tvivlat på det själv.

Återkomsten till Hästen har gett ett lyft. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

”TRO PÅ ATT JAG ÄR EN TOPPSPELARE”

Vanligtvis brukar den offensiva produktionen minska när åldern går uppåt. För Marcus Eriksson är nästan känslan att det är tvärtom än så länge då det var flera år sedan han levererade på den nivån som han gjort under hösten.

36-åringens spelstil är dock en sådan som sägs åldras bra i hockey då han oftast inte förlitar sig på fysiska attribut som styrka eller snabbhet.

Tycker du att huvudet blir viktigare när man kommer upp i åldern?

– Jo, men så är det ju. Någonstans så är man ju smartare än vad man var för tio år sedan. Sedan har jag inte problem med någonting eller känner mig sliten i kroppen utan jag känner mig stark, pigg och fräsch. Jag känner mig inte långsammare heller.

– Sedan är det klart, ju längre du spelar desto mer rutin får du och säkrare blir du i situationen. Man får lita på det man kan. Det kanske är det som är hemligheten, att inte tvivla. Sedan får man kanske vara lite smartare i hur man tränar off-ice. Man kanske inte kan träna som när man var 20 år.

Ta hand om kroppen bättre då också?

– Jo, delvis men också träna smartare och bra. Det tror jag inte att jag lärde mig förrän jag var 26-27 år. Det var nog första året när jag var i Allsvenskan med Västerås som jag började träna fys ordentligt.

– Sedan dess har jag väl fattat att om jag ska spela hockey i flera år och hålla den nivån som jag vill hålla så gäller det att fortsätta ligga i och se till att kroppen orkar för det är klart att det kan vara slitsamt att spela 52 omgångar.

Att Marcus Eriksson skulle fortsätta leverera poäng och vara en toppspelare har ingen tvivlat på. Men att han skulle vara så här dominant (fyra i poängligan) i ett lag som Vita Hästen som haft det tungt under hösten har lyfts upp som lite av en överraskning hittills.

Hade du själv förväntat dig att du skulle få en såhär bra start på säsongen?

– Mål ska jag väl inte säga att jag trodde att jag skulle stå på tio mål efter 18 matcher. Någonstans har jag ändå en tro på att jag fortfarande är en toppspelare i den här ligan och att jag ska vara en offensiv pjäs att räkna med.

– Det kanske är en överraskning för vissa men för mig är det inte det. Jag har sett mig så här hela tiden.

Marcus Eriksson har en karriär efter hockeyn i bakhuvudet. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

”KAN INTE SPELA TILL MAN ÄR 65 TYVÄRR”

En av nycklarna bakom framgången för Marcus Eriksson är att ishockey nu inte är den enda karriären som han har. Förra året när han inledde i IK Guts började han jobba civilt vid sidan om hockeyn.

Det har han även fortsatt med sedan återkomsten till Hästen då han jobbar 25 procent, tio timmar i veckan, på ett företag som arbetar med HR-frågor.

– Det kände jag väl förra året när jag kom tillbaka och fortsatte med jobbet att det kunde vara ganska skönt att åka till någonting efteråt, även om det ibland var lite tungt och huvudet var inte med. Man släpper tankarna på hockeyn lite och kan rensa skallen.

– Det tror jag definitivt också är en anledning till att det går bra, man är inte inne i det hela tiden utan man får lite andra saker att tänka på också.

– Sedan har man en fot inne i arbetslivet för man vet ju aldrig vad som händer. Man kan åka på en skada eller vad som helst. Just nu känner jag att jag vill spela hockey och jag har ju kontrakt nästa år också. Sedan vet man inte, någon dag kommer ju verkligheten ifatt en. Man kan ju inte spela hockey till man är 65 år tyvärr, avslutar Marcus Eriksson.

