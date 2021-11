Tingsryd har blandat och gett under säsongsinledningen och placerar sig just nu i mitten av den Hockeyallsvenska tabellen. När de senaste fem säsongerna har summerats har Tingsryd slutat på en mittenplacering, men målet redan den här säsongen är högre.

– Jag tycker att det finns enormt mycket potential och enormt mycket som vi kan få ut av spelarna, säger lagets sportchef och tränare Magnus Bogren till Hockeysverige.se.

Tingsryd har de senaste säsongerna blivit definitionen av ett mittenlag i Hockeyallsvenskan. Efter 16 spelade matcher under årets säsong verkar den trenden nu fortsätta och laget ligger just nu på tiondeplats i tabellen.

– Vi har blandat och gett tycker jag. Stundtals har vi spelat bra, gjort riktigt bra matcher och stundtals har vi spelat mindre bra. Det ser man också i tabellen. Jag tycker att vi under sista tiden här är på rätt väg, säger Magnus Bogren om säsongsinledningen.

Till en säkrad plats i de Hockeyallsvenska kvartsfinalerna gäller det att avsluta säsongen som sexa eller bättre. Upp dit har Tingsryd i dagsläget nio poäng. Tittar man nedåt i tabellen är negativt kvalspel bara fyra poäng bort, men trots det lägger Bogren inget större fokus på tabelläget.

– Jag kollar inte så mycket på det. Vi vet såklart hur serien ser ut och det är en fantastisk serie på det sättet. Det är HV som har gett sig själva ett försprång, annars är det extremt jämnt och alla kan slå alla. Vi vill vinna matcher och sluta högt upp. Det är vad vi siktar på.

“VI LETAR – MEN ÄR INTE ENSAMMA”

I förra veckan meddelade Tingsryd att den tilltänkte poängplockaren Liam Finlay, som endast stod för två poäng på tolv spelade matcher, lämnar klubben. Under dagen kunde Tingsryd även meddela att Romans Semjonovs lämnar klubben. Anledningen till detta är att de båda känner att säsongen inte har fått den utvecklingen de hade önskat.

– Om vi börjar med Finlay så var det hans egna val. Han tyckte att han hade kört fast och inte riktigt fick det att stämma. Då blir det så här. Jag tycker inte om att tappa spelare, men ibland blir det så här och vi är inte ensamma om det. Vi tog in Isac (Andersson) som vi ser stor potential i. Det blev helt enkelt så och han kände bara att han var tvungen att komma till ett annat land där hans hockey kanske passar bättre, säger Bogren och fortsätter:

– Vad det gäller Romans så, ja, vi hade jobbat ihop i ett och ett halvt år och Romans är en kanonkille på alla sätt och vis. Det är saker man måste skilja på också. Han har inte riktigt fått det att stämma, inte fått ut sin fulla potential och känner väl att han behöver få spela mer än vad han har fått gjort hos oss. Han kanske då behöver komma till en annan miljö.

Spelartappen innebär att Tingsryd nu är aktiva på marknaden och letar efter ersättare som ska kunna lyfta laget det sista steget som krävs.

– Vi vill ha en forward och en center. Det är väl det som vi letar efter, men jag vet att vi inte är ensamma om att göra det. Det är inte bara vi som letar och just nu finns det inte så mycket, men vi är öppna och har redan fått en massa prospects att titta på. Det måste kännas rätt och jag kommer inte ta in någon bara för att ta in någon. Vi har juniorer som är duktiga och vi har inte utnyttjat några lån ännu. Det viktiga är att det ska passa in hos oss och det är väl där vi står.

Vart letar ni efter ersättarna?

– Man stämmer av läget och hur det ser ut överallt. Det är klubbar uppåt som behöver låna ut spelare som behöver istid. Det finns andra spelare som kanske har kört fast någon annanstans så jag kollar väldigt brett.

“FINNS ENORMT MYCKET POTENTIAL”

Efter fjolårssäsongen tappade Tingsryd flera nyckelspelare till både konkurrenter i ligan samt till SHL-klubbar. Stora delar av truppen var Bogren tvungen att bygga om, vilket självklart påverkar klubbens kontinuitet.

– Jag tycker såklart att det hade varit bra med kontinuitet, men vi är i en hierarki och vi har ligor ovanför oss. Så funkar det och det är fler som har tappat spelare och det är klart att alla vill ha kontinuitet, men nu är det som det är och vi jobbar hela tiden i TAIF för att förbättra allting för att kunna behålla spelarna längre.

Hade du velat se en trupp som var färdigbyggd redan innan säsongsstart?

– I grunden är det ett önskeförfarande och det tycker nog många. Tittar du från säsong till säsong så händer det rätt mycket under säsongen. Det kan vara spelare som kör fast, kanske behöver en annan miljö eller att man har byggt en mindre trupp. Det kan vara mycket och vi har inte haft så stor omsättning på spelare under säsongerna. Vi kanske har haft två eller tre spelare som har gått in och ut under säsongen, men jag tror att det är en vardag för oss i den här branschen.

Med den truppen som Tingsryd kan formera just nu finns det en slagkraft, enligt Bogren. Däremot är han säker på att det finns mycket mer att hämta från varje spelare.

– Jag tycker att det finns enormt mycket potential och enormt mycket som vi kan få ut av de. Det tycker även de och det vet de. Vi är på rätt väg med mycket och det har vi visat nu den senaste tiden. Det är mycket nytt och det tar ibland tid innan allting sätter sig. Det handlar om att fortsätta som vi gör, jobba hårt och ge allting.

Vad var målet inför säsongen och har det ändrats under säsongsinledningen?

– Vi vill spela slutspel, svara han snabbt och tillägger:

– Sen vill vi komma så högt upp som möjligt, men vi vill spela slutspel.

