Tobias Lindberg var tänkt som en spetsspelare i Södertälje men lämnade efter endast 14 matcher.

För hockeysverige.se berättar han nu om det hastiga uppbrottet, flytten till Tjeckien samt relationen med SSK:s sportchef Mikael Samuelsson.

– Det finns inga ”hard feelings” mellan oss, säger Lindberg.

Inför säsongen 2021/22 skrev förra NHL-spelaren Tobias Lindberg på för Södertälje efter att ha gjort en fin säsong med Väsby 2020/21. Men redan efter 14 matcher och enbart sex assistpoäng valde SSK och Lindberg att gå skilda vägar. Nu står det dessutom klart att 26-åringen under resten av säsongen kommer spela för klassiska Vitkovice.

– Jag hade höga förväntningar på speltid, spelglädje och bygga vidare på det jag och Colin (Smith) hade förra säsongen, berättar Tobias Lindberg från sin nya hemstad Ostrava då hockeysverige.se frågar honom om vilka förväntningar han hade på flytten till Södertälje.

– Jag förväntade mig att vinna matcher samtidigt som jag kände mig inspirerad och motiverad.



Hur ser du på rollen du fick i Södertälje jämfört med den du hade i Väsby?

– Det var ett annat upp-styrt lag än hur det var i Väsby. Rollen jag fick var ingenting jag hade problem med. Det var så dom såg på mig för att vi skulle försöka vinna matcher och laget prestera som bäst.

Tobias Lindberg blev inte långvarig i SSK. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

”ÖNSKADE ATT JAG GJORT MER MÅL”

Trots att det blev en relativt kort tid i Södertälje ser han positivt på den.

– Vi hade väldigt kul, grabbarna i omklädningsrummet, allt runtomkring med träningar och allt sådant. Jag har ingenting att klaga på utan har egentligen bara bra minnen från Södertälje.

– Sedan var speciellt sista månaden frustrerande och vi förlorade mycket matcher. Vi försökte göra vårt yttersta för att vända på det, hitta lösningar och verkligen begära det yttersta av varandra, men det var lite frustrerat.

Tobias Lindberg är inte speciellt nöjd med sin egen prestation på isen under sin tid i klubben.

– Klart att sex poäng på 14 matcher inte är den starkaste matchperioden jag har haft i mitt liv. Jag tycker också att det handlade mycket om att laget inte så ofta gjorde mycket mål. Det hade jag såklart ansvar i och jag önskade att jag gjort mer mål.

– Just spelmässigt, över lag, tycker jag inte att vi alls var där jag hade förväntat mig och hoppats på.

Vad upplevde du fattades för att Södertälje skulle vara ett topplag redan nu?

– Jag tycker att vi stundtals hade mycket respekt och jag skulle beskriva det som att vi spelade ”safe” ibland och väntade på misstag från motståndarna i situationer där vi kanske skulle ha stressat fram misstag.

– Klart att vi pratade om dom här sakerna i spelet under tidens gång. Det var inte så att vi inte försökte ändra oss, införa ett nytt koncept och hitta nya vägar till att vinna matcherna, men det gick inte riktigt vägen så länge jag var i SSK.

Colin Smith och Tobias Lindberg. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

”ETT BRA FÖNSTER FÖR OSS ATT LÄMNA”

Efter 14 matcher valde alltså Södertälje gå skilda vägar med Tobias Lindberg och hans kompis Colin Smith. Under måndagskvällen har Colin Smith också presenterats av österrikiska Black Wings Linz.

– Vi hade en ganska negativ trend i laget. Både jag och Colin visste att det fanns intresse från andra ställen. (Mikael) Samuelsson höll en dialog med mig. Han är en kille jag har en väldigt stor respekt för och har ännu idag. Det finns inga ”hard feelings” mellan oss.

– När det fanns mycket intresse utifrån samtidigt som Södertälje inte tyckte att dom fått resultaten dom hoppats på eller uppnåddes så blev det ett bra fönster för oss att lämna. Då gick allt snabbt och nu sitter jag här nere i Tjeckien.



Låg det en konflikt mellan dig och Mikael Samuelsson bakom flytten?

– Nej, inte alls. Jag pratade med Micke så sent som igår och jag har bara bra saker att säga om det jobb han gjorde.

– Han försökte höja alla spelare och alla omkring honom. Där har jag faktiskt inget negativt överhuvudtaget att säga.



Vad visste du om klubben Vitkovice innan du skrev på?

– Just den här klubben visste jag inte så mycket om. Jag har sett lagen från tjeckiska ligan i CHL och dom lagen spelar en offensiv och häftig hockey.

– Sedan visste jag att en kompis till mig, Ludwig Blomstrand, flyttat hit ner till en klubb (Plzen) inför den här säsongen.

– Jag visste att hockeyn håller en bra klass. Sedan har jag varit på semester i Prag, men mycket mer än så visste jag inte.

”ALLT HAR VARIT PROFFSIGT”

Hur har första dygnet i din nya hemstad varit?

– Jag kom ner ganska sent igår. Det hade varit en lång dag med packning och säga hej då till nära och kära.

– I morse var det träning, fys-tester, gå igenom material, möte med ”coaching staff”, hälsa på spelare, skriva kontrakt och posta in det eftersom man postar saker i Tjeckien. Sedan har jag fixat en tjeckisk telefon och checkat in på hotellet.

– Senare i veckan ska jag få flytta in i min lägenhet, få bil och sådana saker. Det har mest varit logistik som jag fixat med idag.

Tobias Lindberg ser fram emot äventyret i Tjeckien. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

Vitkovice här en klassisk tjeckisk klubb. I förening jobbar storheter som Frantisek Cernik, Milos Holan, Ladislav Svozil, Roman Simicek, Martin Prusek med flera.

– När jag kom till organisationen och rinken förstod jag hur proffsigt och stort det är här. Allt från det man kunde se på väggarna, historien med alla stora spelare som spelat här.

– Han från föreningen som hämtade upp mig berättade att headcoach, assistent coach och målvaktscoachen, alla dom hade spelat i det här laget. Det säger en hel del om klubben och organisationen. Folk trivs och vill vara kvar.

– Ostrava, som staden heter, är Tjeckiens tredje största stad och av det lilla jag har sett så ser den fin ut. Allt hittills har absolut varit proffsigt.



När debuterar du för din nya klubb?

– På onsdag mot Olomouc, avslutar Tobias Lindberg från hotellet i Ostrava.

