Marcus Högberg återvände inför årets säsong till Linköping efter fyra år i Nordamerika. När han skulle välja nummer i återkomsten var hans vanliga nummer ett upptaget. Då föll valet istället på nummer 63 – ett nummer som betyder lite extra mycket för honom.

– Min farsa gick bort här för något år sedan och då tänkte jag “varför inte ta hans födelseår", säger han till Hockeysverige.se.

Marcus Högberg lämnade Linköping inför säsongen 2017/18. Då stundade istället ett utlandsäventyr, där han skulle testa vingarna i Nordamerika och Ottawa Senators. Väl där gjorde han det som alla unga hockeyspelare drömmer om och spelade i NHL. Spel i “världens bästa liga” varvades med spel i AHL under tre säsonger innan han bestämde sig för att packa väskorna och återvända till Linköping HC.

–Det känns bra. Jag är på en bra plats just nu för hockeyns del, sen finns det lite saker för mig som kan bli lite bättre. Det finna salltid lite småsaker och jag har några nivåer upp, men det gäller att ha tålamod och fortsätta som jag gör nu så tror jag att det kommer bli ännu bättre, säger han och fortsätter:

– Det är kul att vara hemma igen. Det är här vi har haft basen under somrarna. Det känns som att jag har bra människor runt omkring mig och det finns väldigt mycket som kan påverka mig positivt i min karriär. Vi jobbar mycket med kameror på träningarna och vi får se videoklipp efter träningarna så vi har möjligheten att analysera efter träningar och matcher.

“EN OKEJ START”

Återkomsten till Linköping innebar även att Högberg skulle behöva anpassa sig till det svenska spelet och den större rinken. Däremot har anpassningsperioden gått snabbt, då han kunde ansluta till laget redan i somras.

– Jag är van vid att spela på en stor rink, men det tar lite tid. Det är ett helt annat spel än det intensiva där borta. Här har man kanske lite mer tid och så där. Det blir lite längre förflyttningar här, men det känns som att jag börjar komma in mer och mer i det.

Vad är det som du fortfarande måste komma in i?

– Det känns som att jag är inne i det redan, men sen är det lite småsaker som jag känner att jag vill bli lite bättre på. Det har väl varit en okej start, men att jag kan mer och jag har lärt mig att inte stressa, utan bara jobba på i den takten jag gör. Det gäller att jobba hårt varje dag och lita på att det spelat jag spelar varje dag är bra.

Marcus Högberg i Linköping. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

“KÄNNS BRA ATT HA HONOM I RYGGEN”

Förutom spelet är det ytterligare en detalj som har ändrats för Högberg. Han har sedan tidigare spelat i fler olika nummer, men i år har han valt numret på ryggen med noggrannhet.

– Ettan var upptagen när jag kom hit. Sen gick min farsa bort här för något år sedan och då tänkte jag “varför inte ta hans födelseår”. Han är född 1963 och då tänkte jag att det är en grej som betyder någonting för mig så det var därför jag tog det, för att hedra min pappa, säger Högberg om valet av nummer.

Bakom den fina gesten ligger ytterligare en fin tanke.

– Jag ville hedra honom och känna att jag hade honom bakom ryggen. Förra året hade jag en bild på honom och mig på masken, men nu i år kändes det bra att köra hans födelseår.

Marcus Högbergs mask från i fjol till vänster och årets till höger. Foto: USAToday-Sports & Bildbyrån

“ALLT KUGGAR I”

Linköping och Högberg har haft en säsongsinledning som har blandat och gett. Sedan oktober gick över till november har det däremot ändrats och laget är just nu inne i en fyra matchers lång vinstsvit.

– Jag tycker att vi har haft ett bra “go” i laget, vi jobbar hårt och sen är det skönt att vi nu får utdelning framåt. Det är kul att vinna matcher, säger han och utvecklar:

– Det är viktigt att allt kuggar i, men det känns som att vi har gjort det bra den senaste tiden. Det känns som att det har släppt för oss med allt. Vi har jobbat otroligt hårt, men inte fått in pucken. Det känns som vi har haft lite otur med studsarna och att vi nu har kunnat göra mål, vilket vi förtjänar. Vi jobbar hårt för att få resultaten med oss och det känns otroligt skönt.

Efter gårdagens seger är det nu enkelt att blicka framåt. Tanken är att bara fortsätta på den inslagna vägen.

– Jag vill fortsätta som vi gör, jag tycker att vi spelar bra hockey. Vi har fått fart på det defensiva och anfallshockeyn också. Det är bara att fortsätta på den fronten

Marcus Högberg firar seger. Foto: Bildbyrån

“STORA MÅLET ÄR ATT KOMMA TILLBAKA”

När Högberg lämnade NHL för SHL målades han upp som både drömvärvning och stjärnvärvning. Titeln som stjärna är däremot inget han har tagit till sig.

– Jag reflekterar inte över det. Jag har faktiskt inte tänkt på det överhuvudtaget.

Finns det fortfarande tankar om att återvända till NHL?

– Det stora målet är att komma tillbaka, men det gäller att göra det hårda jobbet också. Jag är här och nu. Samtidigt som mitt mål är att ta mig tillbaka till NHL så har jag just nu allt fokus på Linköping och det är jättesvårt att säga när och hur. Jag har hela hjärtat 100 procent här i Linköping just nu, svarar han och fortsätter:

– Just nu fokuserar jag på att göra det bra här och komma ner och ha det roligt. Absolut vill jag ta mig tillbaka dit och det var därför jag gick hit, för att det kändes som den bästa lösningen för mig.

Har det varit någon kontakt med NHL-klubbar sedan du lämnade Nordamerika?

– Det har jag ingen aning om. Vi får se helt enkelt, säger han och skrattar till.

