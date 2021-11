Första fullträffen sedan sjukdomen för Erik Karlsson

Erik Karlsson missade två och en halv veckas spel sedan han blev uppsatt i ligans covidprotokoll. I helgen gjorde svenskbacken comeback – och i natt sköt San Jose-svensken sitt första mål sedan sjukdomstiden när Sharks bortabesegrade Minnesota med 4–1.

Målet kom halvvägs genom den andra perioden och innebar 3–1 till San Jose. Minnesota lät Erik Karlsson vandra in, sikta och fullkomligt dundra in pucken via stolpen och in från den högra tekningscirkeln.

Fullträffen var Karlssons tredje för säsongen och hans första sedan han insjuknade i covid-19 och missade sex matcher för Sharks innan helgens återkomst mot Colorado Avalanche.

Karlsson har gjort åtta poäng (3+5) på nio matcher den här säsongen och är därmed lagets näst poängbäste back, bara slagen av Brent Burns, som i sin tur stått för tolv poäng (1+11) på 15 matcher.

Joel Eriksson Ek blev Minnesotas enda målskytt i matchen, sedan han dribblat sig in i slottet och prickat in pucken mellan benskydden på James Reimer. Målet, som både Kevin Fiala och Jonas Brodin hade assist på, var Eriksson Eks sjätte mål för säsongen.

Minnesota Wild – San Jose Sharks 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

Minnesota: Joel Eriksson Ek (6).

San Jose: Mario Ferraro (2), Timo Meier (6), Erik Karlsson (3), Tomas Hertl (3).

***

Rasmus Dahlin stod för en assist när hans Buffalo Sabres bortabesgrade Pittsburgh Penguins med 2–1. Den svenske backen fans med i förarbetet till Kyle Okposos matchvinnande 2–0-mål i den andra perioden och Lidköpingssonen står nu noterad för åtta poäng (2+6) på 15 matcher för Sabres den här säsongen.

Victor Olofsson saknades fortsatt på grund av skada, medan Rasmus Asplund och Robert Hägg lämnade isen poänglösa för Sabres. Den sistnämnde kastade handskarna med Zach Aston-Reese i den tredje perioden och fick således en femminutersutvisning i matchen.

Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

Pittsburgh: Jake Guentzel (5).

Buffalo: Colin Miller (2), Kyle Okposo (4).

***

Patric Hörnqvist var en av Florida Panthers segerorganisatörer i nattens 6–1-seger över New York Islanders, då “Bengan” noterades för ett mål och en assist i storsegern.

34-åringen sköt sitt andra mål för säsongen när han från dålig vinkel överlistade Ilja Sorokin med ett handledsskott som letade sig in via målvaktsmasken och in bakom Islanders burväktare.

Sebastian Aho gjorde sin andra match för säsongen för New York Islanders och var -2 i plus/minus-statistiken, samtidigt som han fick stort förtroende och spelade 20 minuter och 28 sekunder på Islanders blålinje. Tidigare i veckan spelade den 25-årige Umeåsonen sin första match sedan mitten av mars, då han kastades in i Islanders laguppställning efter att ha spenderat hela hösten som en healty scratch.

Florida Panthers – New York Islanders 6–1 (4–0, 1–1, 1–0)

Florida: Jonathan Huberdeau (5), Ryan Lomberg (1), Carter Vergaeghe (4), Patric Hörnqvist (2), Aaron Ekblad (5), Frank Vatrano (4).

New York: Kyle Palmieri (1).