Växjö håller undan – oavgjort mot finska laget

Det blev en tajt och tät match mellan Växjö och Tappara.

Det blev i slutändan oavgjort 2-2 och vidöppet inför returmötet nästa vecka.

Tappara bjöd Växjö på en rejäl match i VIDA Arena under tisdagskvällen.

Finländarna tog ledningen tidigt i matchen då den förre Skellefteå- och Linköpingsspelaren Tyler Morley satte 0-1.

De regerande svenska mästarna lyckades dock vända på steken då Joel Persson först kvitterade innan Emil Forslund gav Växjö ledningen med 2-1 innan den första perioden var slut.

