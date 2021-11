Leksand illa ute – nollades i åttondelsfinalen

Leksand får en tung inledning på CHL-slutspelet.

De förlorade nämligen första åttondelsfinalen mot EC KAC med hela 4-0.

När Champions Hockey League inleddes så fick Leksand en drömstart med fyra raka trepoängare. Därefter gick det tyngre och de avslutade gruppspelet med två raka förluster mot Fribourg-Gottéron från Schweiz.

Nu fortsätter dalalagets tunga trend ute i Europa.

Under tisdagskvällen förlorade nämligen Leksand mot EC KAC nere i Klagenfurt, Österrike.

Hemmalaget tog ledningen med 1-0 i första perioden och sedan kom också 2-0 efter ett friläge i den andra perioden.

🚨! Johannes Bischofberger turned on the jets! 🚀



2-0 @EC_KAC against @leksands_if!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/Wj4QqSbvc4