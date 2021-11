Frölunda fortsätter vara kungarna av Champions Hockey League.

Under tisdagskvällen vann de med hela 10-1 (!) över tyska storklubben Adler Mannheim.

Ingenting kan stoppa Frölunda i CHL-slutspelet. De dubbla regerande CHL-mästarna spände musklerna rejält i den första åttondelsfinalen mot Adler Mannheim.

Mannheim, som blev tyska mästare 2019, saknade totalt åtta spelare på grund av ett stort covidutbrott vilket gjort att klubben hade lånat in spelare inför mötet mot Frölunda.

Trots det lyckades tyskarna ta ledningen då den förre Örebrostjärnan Borna Rendulic prickade in 1-0 till Mannheim. Därefter slutade det roliga för den tyska storklubben.

Frölunda sköt nämligen tio (!) raka mål för att vända 0-1-underläget till 10-1. De hade åtta olika målskyttar där Elmer Söderblom och Patrik Carlsson blev de enda att göra två mål i matchen.

🚨! Goal #5 for @frolunda_hc !



Elmer Söderblom scores to put the visitors another goal ahead! 🔥#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/mEXzdQx1zn