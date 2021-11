Calle Rosén kallades upp till NHL och fick spela fem matcher i St. Louis Blues.

Men nu flyttas den svenske backen tillbaka ner i farmarligan igen.

Han fick inleda årets säsong i AHL och gjorde då sju matcher i farmarligan. För lite mer än en vecka sedan flyttades dock Calle Rosén upp till NHL av St. Louis Blues.

Rosén fick sedan chansen att spela fem matcher i världens bästa hockeyliga där han fick en hel del speltid samt stod för två assist.

Det var dock inte tillräckligt för att han skulle jobba sig till en plats i NHL-truppen. Under måndagen flyttades nämligen Rosén tillbaka ner till AHL där han kommer spela med Springfield Thunderbirds.

Scott Perunovich has been recalled, and three others have been assigned to @ThunderbirdsAHL. https://t.co/LFvziYIzYU