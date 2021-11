Supertalangen med drömmål – zorrade in sitt första i landslaget

Matvej Mitjkov fortsätter att häpna en hel hockeyvärld.

I KHL har han redan börjat producera poäng och vid 16-års ålder fick han också chansen i landslaget – och som han tog den.

Det har länge pratats mycket om Matvej Mitjkov.

Och det kommer inte att pratas mindre efter hans första landslagsmål.

Det var i underläge 1-0 mot Sverige som den unge ryssen fick chansen. I början av den andra perioden fångade han upp pucken bakom målet och gjorde den klassiska ”zorren”.

En chanslös Gustaf Lindvall hann inte med utan pucken kunde smita in vid målvaktens högra axel. Målet var det första i landslagssammanhang för supertalangen som mot Sverige gör sin andra landskamp.

YOU'VE JUST BEEN MICHKOV'D 😱

HE PULLS OFF 'THE MICHIGAN'!!

🚨 Matvei Michkov #RUS

1-1 #KarjalaCup pic.twitter.com/13KuTfKy2V