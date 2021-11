Nashville Predators placerar enligt uppgifter Rocco Grimaldi på waivers. Under förra säsongen noterades han för fem mål på två matcher.

Rocco Grimaldi varvade under flera säsonger spel i AHL och NHL. Säsongen 2019/20 blev forwarden till slut ordinarie i Nashville Predators, och sedan dess har han spelat två hela NHL-säsonger med laget.

I fjol hittade Grimaldi nätet fyra gånger i en och samma match när Detroit Red Wings var på besök i Nashville. I matchen som följde hittade han nätet ytterligare en gång och var i storform.

Trots de fem målen på två matcher blev det totalt tio mål under hela säsongen för amerikanaren, och under årets säsongsinledning har han inte skrivit in sig i poängprotokollet.

Enligt NHL-reportern Chris Johnston har Grimaldi nu placerats på waivers av Nashville Predators. Även Blake Comeau och Tanner Kero har under dagen placerats på waivers av sina klubbar.

