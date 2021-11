Det dröjde elva matcher.

Sedan hade Andreas Johnsson slagit fjolårets målnotering på fem mål.

26-åringen blev tvåmålsskytt i New Jerseys 7–3-kross över Florida.

– Pucken studsar min väg just nu, säger Johnsson till NHL.com.

Under sin rookiesäsong med Toronto Maple Leafs 2018/19 sköt Andreas Johnsson 20 mål. Sedan dess har den svenske forwarden haft svårt att nå upp till samma nivåer. Under sin sista säsong i Toronto blev det åtta mål, vilket följdes upp med fem fullträffar under hans första säsong i New Jersey ifjol.

Kanske är Johnsson på väg tillbaka till målproduktionen under rookiesäsongen?

I natt sköt 26-åringen två nya mål när Devils krossade Florida Panthers med 7–3 – mål som innebar att han först tangerade och sedan slog fjolårets målnotering. Johnsson har nu gjort sex mål och totalt nio poäng på elva matcher för Devils.

– Pucken studsar min väg just nu. Jag är mer säker med pucken. Mitt självförtroende växer. Än så länge känns allt bra, säger Johnsson till NHL.com.

FÖRSTA POÄNGEN FÖR HOLTZ

Devils tränare Lindy Ruff var inte sen med att berömma sin svenske forward.

– Hans skridskoåkning har blivit bättre sen förra året. Hans uthållighet på insidan och hans sätt att kämpa… Det är bättre. När du åker skridsko bättre så kan du även kämpa ännu hårdare, säger Ruff.

I den tredje perioden fick landsmannen Alexander Holtz göra sin första poäng i NHL när han fanns med i förarbetet till Pavel Zachas 5–3-mål. Även Jesper Boqvist, som blev uppkallad till Devils från Utica bara timmar innan matchen, och Jesper Bratt stod för en passningspoäng i storsegern.

Gustav Forsling stod för en assist för Florida, vilket innebär att han nu har tio passningspoäng den här säsongen.

New Jersey Devils – Florida Panthers 7–3 (2–1, 2–2, 3–0)

New Jersey: Andreas Johnsson 2 (6), Nico Hischier (2), P.K. Subban (1), Pavel Zacha (6), Ty Smith (1), Jimmy Vesey (3).

Florida: Sam Bennett (5), Aleskander Barkov (8), Owen Tippett (3).

