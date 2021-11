Frölunda hoppas fortfarande att Mattias Norlinder ska återvända till klubben den här säsongen.

Nu flyttas backtalangen ner till AHL av Montreal Canadiens efter att nyligen ha återvänt från skada.

Mattias Norlinder spelade en match för Frölunda i SHL den här säsongen innan han stack över till Nordamerika för att försöka slå sig in i Montreal Canadiens.

De hoppen grusades dock tidigt då Norlinder drabbades av en skada på försäsongen med “Habs” och har varit borta en längre tid.

Frölunda har hoppats att Norlinder ska komma tillbaka till SHL-klubben och spela där resten av säsongen men det beslutet ligger i Montreals händer.

Göteborgsklubben verkar dock få fortsätta vänta på besked kring den talangfulle backen. Montreal skickar nu ner 21-åringen till AHL-laget Laval Rocket för att komma igång igen efter sin skada.

The Canadiens have assigned Mattias Norlinder to the Laval Rocket for conditioning purposes.#GoHabsGohttps://t.co/xtRduKzD1o