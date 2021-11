Sedan Niklas Persson tog över som general manager i Linköping har klubben varit aktiva på transfermarknaden - inte minst under säsongerna. Framför allt genom att värva spelare som i sin tur lämnat någon annan SHL-klubb.

– Det kan vara en bra affär, för både oss, spelaren och klubben, säger “Pajen” till hockeysverige.se.

– Hade vi haft det här samtalet för en vecka sedan hade det nog låtit annorlunda. Nu har vi haft två matcher där insatserna varit för dåliga - och man lever alltid efter de senaste resultaten. Därför är jag besviken. För att jag skulle ha varit nöjd skulle vi ha behövt ha några fler poäng så här långt, suckar Niklas Persson.

Linköping har haft ännu en tuff säsongsöppning och ligger på ungefär samma poängskörd som vid motsvarande läge för ett år sedan. De senaste åren har LHC gjort det till något av en konstform att via vassa avslutningar på säsongerna rädda SHL-kontraktet och till och med vara nära att gå till slutspel. Nu, en dryg fjärdedel in på säsongen, kan vi konstatera att det kan komma att krävas något liknande. Man ligger på tolfte plats, fem poäng före kvallaget Djurgården och sex poäng bakom Malmö på den sista slutspelsplatsen.

“LOV ATT TÄPPA TILL LUCKORNA”

Sin vana trogen har Persson också gjort sitt för att försöka vända en dålig trend. Linköpings general manager har sedan han tog över positionen haft en tendens att värva många nya spelare under säsongen. Bara den här hösten har han hunnit ta in Robert Lantosi från Rögle och John Nyberg från Brynäs. Dessutom har målvakten Niklas Lundström (MoDo och sen Graz99ers) och backen Albert Lyckåsen (BIK Karlskoga) lämnat klubben.

Hur kommer det sig att ni valde att ta in Nyberg och Lantosi?

– Om vi börjar med Nyberg så: Dels släppte vi en back och valde därför att ta in en ny. Det var en ren numerär åtgärd. Sen har vi haft lite skador och kände att vi behövde plocka in lite nytt folk. Vi hade sökt en viss backprofil en stund och kände att John skulle passa bra in. Klas (Östman, huvudtränare) har jobbat med honom förut och känner honom väl. När det gick att lösa tog vi chansen att plocka in honom, förklarar Niklas Persson.

– På forwardssidan var det egentligen samma sak. Vi hade sökt en forward från start och haft en plats öppen. När vi hamnade i det läget vi gjorde, med skador och sådant, valde vi att agera lite snabbare än vad vi kanske hade tänkt egentligen.

– Vi hittade Robert nere i Ängelholm. En kille som inte fick möjligheten att spela på det stället han behöver göra för att vara så bra som möjligt. Där hade inte Rögle någon plats - men vi hade. Han har en spelstil, med sin fart, som vi kände att vi saknade. Det blev en smidig lösning för oss som kunde få in honom så snabbt också. De andra alternativ vi hade var lite längre bort.

Robert Lantosi. Foto: Bildbyrån.

Gör du alltid så, att du medvetet håller en plats öppen för värvningar, eller har du snarare tvingats agera för att ni inlett säsongerna ganska svagt?

– Det är både och. I år startade vi på 13 forwards för att vi har många unga killar som vi vill ge chansen i rätt miljö och rätt roll. Så det var ett medvetet val. Men vi visste också att man historiskt sett inte klarar sig med 13 forwards.

– Sen kan situationer uppstå också. Förra säsongen hade vi mycket skador och ett par spelare som behövde sluta på grund av det också. Det är olyckligt för oss men såklart framför allt tråkigt för dem. Men i sådana situationer får man lov att täppa till luckorna som uppstår.

“KAN VARA EN BRA AFFÄR”

Värvningarna av Nyberg och Lantosi följer också det mönster Niklas Persson haft en tendens att vilja värva efter. Sedan han tog över som general manager 2019 har Linköping under säsongerna värvat in Nichlas Hardt, Jarno Kärki, Josh Ho-Sang, Anton Karlsson, David Rautio, Tyler Morley och så då Robert Lantosi och John Nyberg från andra SHL-klubbar. Ifjol blev framför allt Rautio och Morley viktiga när LHC räddade SHL-kontraktet.

Det har blivit något av ett signum för general managern Persson att göra den typen av värvningar.

– Man söker oftast efter en viss spelartyp, oavsett vilken position det handlar om. Hittar man en sådan spelare i en annan SHL-klubb, oavsett om det är vi som ser potentialen i en spelare eller om det är den andra klubben som vill göra sig av med spelaren, finns det fördelar, säger general managern och fortsätter:

– Fördelar som att de spelat i SHL och kan ligan, de är redan igång med sin säsong och att det är spelare man har koll på såklart. Är det en spelare som passar in på den profilen vi söker ser jag det bara som en fördel.

Är det en slump eller är det en medveten strategi från ditt håll?

– Både och. Det handlar lite om tillfälligheter såklart, vad man söker för profil och kvalitéer. Hittar vi rätt på andra håll är det inte det viktigaste att de spelat i SHL tidigare.

– Men det kan vara en bra affär, för både oss, spelaren och klubben. Jag tycker man sett det generellt i SHL de senaste åren, att det varit mer övergångar inom ligan. Det man måste komma ihåg är att SHL är en jäkligt bra liga och att den är svårspelad jämfört med andra ligor. Det spelas en annorlunda hockey här så det är klart det kan vara en bra väg att gå att plocka in en spelare som redan varit i ligan.

David Rautio och Tyler Morley. Foto: Bildbyrån.

“JOHN HAR VI PRATAT MED TIDIGARE”

Har någon av de värvningar du gjort under säsongen varit spelare du velat ha in inför säsongen, men då gått bet på, eller är det snarare spelare du upptäckt under säsongen?

– Alla vi plockat in har vi såklart bra koll på. Men det finns absolut någon som vi varit med och ryckt i men som inte hamnat här från början. John (Nyberg) har vi definitivt pratat med tidigare, framför allt när han var i USA, och nu kunde vi lösa så att han kom hit. Någon annan spelare valde en annan klubb, eller så kanske vi gick på en annan spelare. Men jag skulle inte säga att vi gått bet på någon, även om vi haft bra koll på spelarna och pratat med någon av dem.

Niklas Persson menar att det i vissa fall kan vara en fördel även rent motiviationsmässigt att plocka in en spelare som inte riktigt fått det att lossna i en annan klubb.

– Absolut är det så. Vi är 14 olika lag i ligan och alla spelar lite olika ishockey. Det finns spelare som varit här men kanske lyft mer i andra klubbar, och spelare som varit i andra klubbar men lyft hos oss. Det handlar om vad man letar efter för stunden, vilken roll som finns och vilka kvalitéer man ser. Det är det som avgör om man hamnar rätt eller fel.

– Ska vi gå in på individnivå är det heller inte bara spelare som misslyckats eller “blivit över” på andra håll som kommit hit. Om vi tar Jarno Järki som exempel hade han ju ett korttidskontrakt i Färjestad. Vi letade en forward och tyckte han passade bra in hos oss. Jag vt inte hur snacket mellan honom och Färjestad gick, men han var trots allt bara där på korttidskontrakt, och då kunde vi lösa det.

– Sen finns det andra exempel på spelare som hamnat lite utanför och inte fått den rollen han behöver, men som vi kan erbjuda här i stället. Om vi håller oss till det, spelare som blivit petade i någon annan klubb, så kan det absolut finnas en motivationsaspekt i det hela också.

Det återstår att se om det blir några fler förstärkningar under säsongen av “Pajen”. LHC har inkasserat två raka storförluster, mot Brynäs och Malmö, och ges i kväll chansen att vända på den negativa trenden när de möter Örebro.

– Jag tycker att vi inför Brynäsmatchen hade flera godkända matcher i rad, även om vi inte vann alla. Då var vi ändå nöjda med insatserna. Mot Brynäs kom vi inte alls upp i den standard vi vill vara på. Vi kom inte till jobbet och gjorde det som krävdes för att man ska kunna ta poäng.

Men trots att Persson är missnöjd med poängskörden, 14 på 15 matcher, känner han sig lugn över var Linköping HC befinner sig.

– Vi är på ett bättre ställe i år än vi varit tidigare. Vi känns stabilare och tryggare, konstaterar han.

TV: Detaljen som gjort Robert Ohlsson framgångsrik i Skellefteå





Matchrapporter: Carl Söderberg gjorde två mål när Malmö vann mot Linköping Seger för Brynäs hemma mot Linköping Linköping höll nollan och tog stark seger mot Brynäs Straffseger för Linköping borta mot Timrå Frölunda vände underläge till seger