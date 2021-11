Moritz Seiders succé i NHL – är månadens rookie

Moritz Seider var lysande i SHL i fjol.

I Detroit har han bara fortsatt på inslagen bana och nu prisas han därför som NHL:s bästa rookie under oktober månad.

Förra SHL-säsongen var Moritz Seider ett av de ligans största utropstecknen då han kom in och dominerade hos Rögle efter att ha lånats in mitt under säsongen från Detroit Red Wings.

Han gjorde 28 poäng på 41 matcher under grundserien och vann sedan EliteProspects Award som ligans bästa junior samt prisades som ligans bästa back på SHL Awards. Han åkte sedan till VM och imponerade stort då han tog plats i All Star-laget samt utsågs till VM:s bästa back.

Succén har nu fortsatt för tysken i NHL. Seider har fått en kanonstart på tillvaron i Detroit Red Wings då han har åtta assist på sina nio första matcher vilket gör att han har fått den bästa starten av en Detroitback genom tiderna, strax före Nicklas Lidström som gjorde sju poäng på sina nio första NHL-matcher.

Moritz Sedier väntar fortfarande på att få göra sitt första mål i Detroit Red Wings men nu får han ändå ta emot pris för sin starka säsongsinledning. Under tisdagen meddelade NHL nämligen att 20-åringen har utsetts till månadens rookie för oktober före lagkamraten Lucas Raymond som också fått en succéstart i NHL med nio poäng på lika många matcher.

Moritz Seider has been named the NHL’s “Rookie of the Month” for October.



Seider became the first @DetroitRedWings rookie (forward or defenseman) with at least eight assists in a calendar month since January 2002 (Pavel Datsyuk: 8 A in 13 GP).#NHLStats: https://t.co/W7ndhNR4KN pic.twitter.com/ADmZFejkx2