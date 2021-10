Sportchefen efter svaga starten: "Tror alla rannsakar sig själva"

Det har inte varit en rolig säsongsstart för Göteborg som ligger sist i SDHL med noll poäng efter 13 matcher.

Nu svarar klubbens sportchef om svaga starten, spelarnas kritik samt Leif Boork.

– Vår målsättning är mycket högre än så här och så det är en stor plump i vårt protokoll, säger Mikael Gabrielsson till hockeysverige.se.

Göteborg har inlett årets SDHL svagt. På inledande 13 matcherna har laget inte tagit några poäng alls. Dessutom har man minus 50 i målskillnad. Upp till så kallad säker mark har Göteborg 13 poäng. Dessutom har spelare gått ut i media och kritiserat främst lagets försvarsspel.



Vad är det som inte fungerat i Göteborg som trots allt värvat flera starka namn till den här säsongen? Bland nya svenska spelarna hittar vi bland andra Sofia Reideborn, Maja Beverin, Annelie Zander och Emelie Cordoba.

Mikael Gabrielsson är klubbens sportchef:

– Vi har inte fått ihop det riktigt. Intentionerna finns, men vi har inte fått ihop lagdelarna på rätt sätt. Det kanske kan låta lite naivt, men det är där vi har problemet, berättar Mikael Gabrielsson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi är lite slarviga och många av våra insläppta mål kommer till efter ganska enkla misstag. Det här pratar vi väldigt mycket om. Intentionerna och ambitionerna har så här långt varit att vi i alla fall skulle haft poäng med oss. Men vår målsättning är mycket högre än så här och så det är en stor plump i vårt protokoll.

”SÅKLART JÄTTETRÅKIGT”

Spelare har kritiserat ert försvarsspel, hur tänker du som sportchef kring det?

– Det är såklart jättetråkigt. Ett spelsystem finns och ett spelsystem är genomgånget. Vad spelarna sedan tagit till sig av det här då genomgångarna varit, hur vi vill spela, hur vår spelmodell är…

– Är det sedan spelarnas upplevelse om försvarsspelet så har vi varit för dåliga på att implementera det.

Ni har valt att satsa lite annorlunda den här säsongen då ni plockat in flera unga talanger, hur ser du att det utfallet varit så här långt?

– Hockeyskolningen generellt, där finns det saker att jobba med. Man kanske ska börja i tidigare ålder med saker och ting när det gäller våra tjejhockeyspelare.

– När man kommer upp på den här nivån bör det finnas med några saker redan. Då menar jag inte bara i vårt lag. Killarna har kommit lite längre och antagligen fått lite mer ”attention”.

– Jag tror att vi bygger rätt med unga svenska tjejerna. Vi måste ha tålamod och tid. Det är viktigt att tjejerna får det. Sedan är det sportsliga en jätteviktig del i och med att man kan halka ur en liga, men vi måste ha tålamod i det här och jag tror att det måste vara en samlad bild från alla föreningar.

– Det är lätt att prata om unga spelare och talanger när det går bra. Det är också lätt att klandra dom, men det gör vi inte. Vi tror på spelarna och jobbar med utveckling av våra tjejer, vilket också är en del av vår filosofi.



Fyra av Göteborgs nyförvärv inför säsongen: Annelie Zander, Maja Beverin, Emeile Cordoba och Sofia Reideborn.



Är det den här modellen ni kommer jobba med framåt och kanske ännu mer med att själva utveckla unga spelare?

– Kanske i någon samarbetsform. Vi kanske inte har den lyxen att kunna göra det som SDHL-lag, men att vi i en bredare form satsar på spelarutveckling som utvecklar nya duktiga hockeyspelare, ja, det är en ambition och målsättning som vi har.

– Det är viktigt för svensk flick- och damhockey att alla föreningar i Sverige jobbar aktivt för att utveckla och lyfta fram den. Det är 2021 och dags att ge tjejerna bättre villkor och kunna satsa på sin idrott.

SVARAR OM LEIF BOORK

Göteborgs försvarsspel har långa stunder sett svajigt ut och 64 insläppta mål på 13 matcher talar sitt tydliga språk.

– Det som brustit är förståelsen av ett försvarsspel. Det är något vi jobbar jättemycket med nu. Vi har satt upp helt nya riktlinjer och regler runt försvarsspelet.

– Förhoppningen är att ni kommer se ett helt annat GHC i försvarszonen. Det som har varit är ingen nöjd med. Varken spelare eller ledare.



Klubben har också tagit in hjälp utifrån för att bygga upp ett bättre försvarsspel.

– Vi har kopplat på en kille, Jonathan Lundin, som jobbar med försvarsspelet, vilket nyligen är påbörjat. Han har varit med i teamet och jobbat mycket med fysträningarna innan. Han är även en målvakt och försvarskille och jobbar just nu aktivt med just försvarsspelet.



Leif Boork finns i stan…

– Finns Leffe Boork i stan?, skrattar Mikael Gabrielsson



Är det aktuellt att ta in en sådan personlighet och hockeykunnig person kring laget?

– Vi bygger på en femårsplan. Naturligtvis har vi våra ögon och öron öppna. Mer än så vill jag inte gå in på just nu. Tänkbara resurser eller ledare får bli i ett annat forum. Jag vill inte röra i den grytan.

Vad blir nyckeln om ni ska vända den här trenden och börja kika upp mot slutspel som var en del av er målsättning inför säsongen?

– Du har varit in och touchat på det tidigare, försvarsspelet. Dels måste vi hålla tätt bakåt och inte tappa två, tre puckar som vi hade kunnat stänga i varje match. Samtidigt måste vi bli vassare framåt.

– Det här hänger ihop. Vi kan inte bara skylla på försvarsspelet och vi måste kunna producera mer framåt. Har vi ett tryggt försvarsspel kommer vi också våga gå lite offensivare. Då kommer också målen komma.



Ni ligger sist med noll inspelade poäng, hur ser du på spelarnas ansvar i den svaga starten?

– Den enskilde spelaren har givetvis ett ansvar att göra sitt jobb på och utanför isen, men det gäller ju alla i ett lag och det innefattar även ledarstaben.



Göteborgs tränare Heini Lundin. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

”GRUPPEN MÅR BRA”

Hur jobbar du som sportchef för att spelarna ska hänga på tåget ännu bättre?

– Jag försöker jobba med att få en bra balans i gruppen. Att man känner en trygghet. Det är ett samarbete med våra mentala coacher i kombination i spelarsamtal med vår huvudtränare, Heini (Lundin).

– Där får vi fram spelarnas kvalitéer på ett annat sätt. När det går dåligt är det lätt att man börjar tvivla på sig själv även om det finns mycket hockey i den enskilda kroppen. Vi försöker få tillbaka den här tryggheten och tron på dels individen, att individen tror på sig själv, dels det vi håller på med för målbilden vi har framför oss måste vi tro på.

– Vi har blandat och gett ganska så friskt. Det har varit några tajta matcher som skulle kunna vägt över åt vårt håll. Hade det vägt över åt vårt håll hade det kanske också sett annorlunda ut just nu.

– Det är tungt med 13 förluster, men vi försöker ha en löpande dialog och få spelarna att framför allt tro på sig själva och gruppen.

Hur mår gruppen idag?

– Gruppen mår bra. Klart att det är tråkigt att förlora. Alla här ogillar att förlora, vilket är ett ganska mjukt ord i det sammanhanget. Det är tävlingsskallar som sitter där inne likväl som det är hos exempelvis Brynäs eller Luleå.

– Jag tror alla rannsakar sig själva en hel del i det här, men jag upplever att gruppen mår ganska bra ändå.



Det kom upp i dagarna att Frölunda ska satsa hårt på damhockeyn, hur ser du på det?

– Jag är jättepositiv till att damhockeyn får växa, ges utrymme och att Frölunda tar ett ställningstagande i det här, vilket jag tycker att dom borde gjort några år tidigare.

– Vi har som ambition att ligga kvar i den serien vi är och utveckla vår verksamhet. Sedan får vi se om vi kan konkurrera med laget Frölunda för varumärket kan vi aldrig göra det med.



Kan du se ett samarbete mellan klubbarna i framtiden?

– Det är inte helt omöjligt, men det är inget som pågår just nu i alla fall, avslutar Mikael Gabrielsson.

