Luleås nyförvärv Sami Lepistö har aldrig tidigare spelat i Sverige under sin långa och framgångsrika karriär.

Det är dock inte första gången han är i Sverige då han som liten var dagbarn hemma hos Leksandsikonen Dan Söderström.

– Sami minns jag så väl eftersom han var så lugn och jätte go, säger frun Kerstin Söderström till hockeysverige.se.

Idag presenterade Luleå Sami Lepistö som klubbens senaste nyförvärv. Senast kommer han från spel med Jokerit i KHL, men han har även drygt 170 NHL-matcher på sitt konto där han har representerat Washington, Phoenix, Columbus och Chicago. Vid VM 2011 var han dessutom med i Finlands guldlag. Lägg därtill att han spelat tre OS, ett World Cup och totalt fyra VM.



Det här är inte första gången Sami Lepistö kommer att bo i Sverige. Mellan 1984 och 1986 bodde han faktiskt i Leksand då hans pappa Jussi Lepistö spelade i dalalaget. På den tiden var han dessutom dagbarn hemma hos Kerstin Söderström, alltså hockey-ikonen Dan Söderströms fru.

– Det här är många år sedan nu. Pappan är Jussi och mamman tror jag heter Mervi. Jussi spelade i Leksand då Danne var tränare här, berättar Kerstin Söderström för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det här måste ha varit mellan 1984 och 1986. Sami var liten då, mellan ett och två år då han var hos mig. Mamman jobbade inte här i Leksand

– Jag hade honom under en period även om den inte var så lång, men intensiv, säger Samis dagmamma med ett lätt skratt och fortsätter.

– Jag hade inte bara Sami utan fler små samtidigt. Sami minns jag så väl eftersom han var så lugn och jätte go. Dom andra småttingarna, jag kommer ihåg hur jag klädde på dom i galonbyxor under hösten och dom skulle spela hockey.



Vid den här tiden var Fredrik Söderström nio år och hans yngre bror Johan fem år.

– Fredrik och Johan tog hand om dom här småkillarna. Det var en ganska intensiv period eftersom vi hade fyra barn själva. Sami tillsammans med Erik Möller och Pelle Mex, var dom tre minsta och jag tror att dom trivdes här även om det var fullt upp. Sedan har jag följt honom då han spelade där borta (NHL) och i VM.



Sami Lepistö växte sedan upp och blev en framgångsrik back, här i Chicago. Foto: Icon Sportswire.

Vid ett tillfälle hade Kerstin och Dan Söderström bänkat sig framför TV:n då hon såg att hennes tidigare dagbarn var med och spelade.

– Ja, exakt. ”Oj, är han så stor nu”, säger Kerstin Söderström med ett skratt.



Hade du och Danne mycket kontakt med pappa Jussi Lepistö under den här tiden?

– Ja, dom lämnade och hämtade Sami här. Då blev det lite fika och sådant ibland, men vi umgicks inte mer än så. Vi träffades ändå genom barnen.

– Dessutom var Stefan Nilssons dotter, Rebecca, ett av dagbarnen då, men hon var nog ett par år äldre än Sami.

Har du träffat Sami Lepistö efter att dom flyttade hem till Helsingfors?

– Ja, en gång. Det var på hockeyskolan här som Danne var med och hade hand om. Då kom dom hit eftersom dom skulle hälsa på någon annan finsk spelare.

– Då var Sami i yngre tonåren så jag tror inte han var speciellt intresserad att träffa mig då, inte i den åldern i alla fall. Jag försökte prata med honom om hur det var då han var liten och så, men det är enda gången. Sedan har vi bara sett honom på TV.



Jag antar att du kommer gå och hälsa på honom då hans Luleå kommer till Leksand för att spela.

– Ja, då måste jag bara gå och kanske få autografen, avslutar Kerstin Söderström med ett skratt.

