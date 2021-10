Nikita Kutjerov klev av skadad i matchen mot Washington Capitals 16 oktober.

Nu har den ryske stjärnan opererats och enligt Tampa kommer han att missa åtta till tio veckors spel.

Tampa Bay Lightning kommer att tvingas klara sig utan storstjärnan Nikita Kutjerov en längre tid.

Det var i matchen mot Washington Capitals den 16 oktober som ryssen kolliderade lätt med Capitals-forwarden Garnet Hathaway och han tog sig sedan direkt för övre delen av benet.

This does not look good 🥺@TBLightning's Nikita Kucherov leaves the game. pic.twitter.com/O6vhhXlVS2