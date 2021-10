Henrik Lundqvist har redan påbörjat sin TV-karriär för New York Rangers.

Snart kommer han dyka upp i rutan hemma i Sverige också då målvaktslegendaren ska vara expert för Discovery under OS i februari.

– Det ska bli väldigt spännande och kul att få följa grabbarnas äventyr i Peking, säger “Henke”

Discovery gör en stark rekrytering inför vinter-OS som börjar om exakt 100 dagar.

Under onsdagen meddelade de nämligen att Henrik Lundqvist kommer att kliva in som expert under mästerskapet som inleds i februari.

– Det känns enormt kul att Henrik Lundqvist ansluter till vårt OS-team. Henke är en av världens bästa ishockeymålvakter genom tiderna så det är klart att han kommer bidra med en oerhörd expertis till våra sändningar, säger John Witt, projektledare för OS på discovery+.

100 days left..

Ser fram emot att följa och diskutera OS tillsammans med er där hemma i TV-soffan. Dom bästa spelarna är på plats, kommer bli en intressant och spännande turnering 👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/h0PmQFAla3 — Henrik Lundqvist (@HLundqvist) October 27, 2021

”GUIDA SVENSKA TITTARNA”

Henrik Lundqvist avslutade sin karriär i augusti och har redan startat sin karriär inom TV då han jobbar med New York Rangers sändningar borta i NHL. Men vinter-OS kommer att bli hans första jobb som expert här hemma i Sverige.

– Det ska bli väldigt spännande och kul att få följa grabbarnas äventyr i Peking. Såklart känns det speciellt att inte själv dra på sig utrustningen för att hjälpa till på isen men det ska därför bli extra kul att istället bidra med min erfarenhet vid sidan av isen och på så sätt guida de svenska tittarna under spelets gång, säger Henrik Lundqvist i ett pressmeddelande.

Henrik Lundqvist representerade Tre Kronor vid tre OS-turneringar, 2006, 2010 och 2014. Han har plockat med sig ett OS-guld och ett OS-silver hem från de mästerskapen.

TV: Henrik Lundqvists bästa räddningar i karriären