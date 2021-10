Pappa Chris är en av Sveriges mest profilerade ishockeykommentatorer och hörs årligen i såväl VM som JVM och CHL. Nu hyllas målvaktstalangen Love Härenstam, nu i Djurgården men från och med nästa säsong i Luleå, av Jesper Wallstedt och är på väg att skapa sig en egen karriär inom ishockeyn.

– Det kändes som vi fick en bra kontakt när jag var där och tränade, säger han om valet av Luleå.

Love Härenstam är född 2007, men spelar i Djurgården med spelare som är ett år äldre. Eftersom han även går i skola med kompisar som är ett år äldre kommer han säsongen 2022/23 gå på gymnasium. Men det blir inte i Stockholm utan i Luleå där han får Linda Blomqvist som målvaktscoach.

- Första minnet från ishockeyn? Det var nog då jag, mamma, pappa och morfar var och körde på uterinkarna hemma i Värmdö, berättar Love Härenstam då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på en restaurang i närheten av ”Myren” (Mälarhöjdens Idrottsplats) där hans Djurgården ska träna lite senare på eftermiddagen.

- När jag sedan började hockeyskolan med min storebror på lördagsmorgnarna fick jag först jag hjälp med att byta om. Sedan åkte vi ut på isen med dom här lådorna vi åkte runt med för att hålla balansen. Just då var nog det här det jag såg fram emot mest, att få komma dit och köra. Då var det inte heller så många träningar så det blev höjdpunkten på veckan.



Varför valde du just hockey?

- När jag var lite körde jag både fotboll och hockey länge. Sedan blev det även bandy ett tag. Hockey blev det mycket för att vi tränade mer och mer vilket gjorde att jag var tvungen att välja. Sedan fick jag frågan om att börja i Djurgården. Jag kände att jag ville ta den möjligheten och då blev det bara hockey.

SON TILL TV-PROFILEN

- Det är roligt att komma till träningarna varje dag och träffa polarna. Självklart är det extra roligt att köra matcherna och det är annorlunda jämfört med alla andra sporter där jag var forward.- Jag är målvakt i hockeyn och det är en utsatt position. Då måste jag verkligen spela på topp i varje match och träning för att utvecklas.

Hur kom du fram till beslutet att satsa som målvakt?

- Något år in då jag spelade med Värmdö fick man börja testa lite som målvakt. Jag tyckte det var kul och körde det någon gång i veckan. Det delades upp lite mellan alla i laget, men sedan fortsatt jag som målvakt även då jag blev äldre.

- Jag kommer ihåg att Värmdö hade olika utrustningar så jag ville alltid vara där först för att kunna ha den som satt bäst.



Har du aldrig känt dig maktlös då du stått längt bak och puckarna trillat in bakom dig?

- Jo, det har varit några matcher där jag släppt in några snabba mål. Då har det bara varit att försöka tänka vidare mot nästa puck…



Är du bra på den biten?

- Jag har i alla fall blivit bättre på att fokusera på nästa situation senaste åren. Samtidigt händer det här inte så ofta.

- Det handlar mest om att ta en sväng ur målet, dricka lite och sedan tänka på nästa puck. Då är det lugnt igen.



Pappa till Love Härenstam är SVT:s Chris Härenstam som ofta hörs kommentera hockeymatcher från olika ligor, men även annan sport. Hans engagemang i sportens värld har givetvis påverkat 14-åringens inställning till idrotten.

- Klart han tycker det är kul att jag håller på med idrott. Jag testade många sporter då jag var liten och fortsatte med dom jag tyckte var roliga.



Chris Härenstam. Foto: Ronnie Rönnkvist.

BYTTE VÄRMDÖ MOT DJURGÅRDEN

I unga år hade inte Love Härenstam några direkta förebilder bland målvakter, men han har alltid tyckt om att följa hur andra målvakter jobbar.

- Jag hade ingen speciell förebild, men jag tittade mycket på Tuukka Rask eftersom jag gillar hans spelstil. Jag försökte spela som honom då jag var yngre.

- Vi hade inte jättemycket målvaktsträningar i Värmdö så jag försökte skapa mig min egen spelstil. Då hjälpte det att titta på dom jag tyckte var bra i NHL och SHL. Senaste åren har det varierat lite grann, men jag har ingen direkt favorit som jag vill lyfta framför någon annan.

SPEL I LULEÅ VÄNTAR

En målvaktskollega som även blivit nära vän till Love Härenstam är Örebros Herman Liv , son till tidigare landslagsmålvakten Stefan Liv.- Vi var på en målvaktscamp, Goaliemannia, tillsammans för några år sedan. Det var många äldre i grupperna, men bara han och jag som var lite yngre än alla andra. Vi blev kompisar där, har hållit kontakten och träffats lite under somrarna.- Nej, men vi har varit på andra camper tillsammans, men inte tränat något på fritiden. Då har vi mest bara hängt som kompisar.- Nej, jag tror att vi är olika. Jag har alltid varit lite längre än Herman, men man lär sig av varandra då vi varit på camperna och tränat tillsammans.Herman Liv.Ronnie Rönnkvist.Love Härenstam började alltså sin hockeyresa i Värmdö, men förra sommaren bytte han klubb till Djurgården.- Jag kände att skulle jag satsa på hockeyn var det nog dags att byta till en klubb som satsar lite mer. Då blev det Djurgården eftersom dom hörde av sig.- Jag tänkte på några andra alternativ också, men Djurgården kändes bäst och att jag har några kompisar som spelar där.- Det här är andra säsongen jag spelar i Djurgården, men det blev inte så många matcher förra på grund av pandemin så det är kul att komma i gång med en riktig säsong igen.

Trots att Härenstam valt att lämna Djurgården efter säsongen trivs han väldigt bra i klubben.

- Det har är roligt och annorlunda jämfört med hur det har varit innan. Fysen och träningarna är hårdare. Oftast är det fys och ibland teori innan is-passen. När man sedan går på is ska man ha kvar energi.

- I Värmdö var det mer egen uppvärmning innan is-passen. På så vis blev det en stor, men bra förändring.



Du är redan uppe och tränar med Djurgårdens J18, hur har det steget varit?

- Killarna där är rätt stora, men det roligt att få lite extra utmaning. Dom flesta har växt på sig både på längd och bredd då man kommer upp där. Det går också snabbare och kommer hårdare skott.

Love Härenstam tillhör fortfarande Djurgården. Foto: Ronnie Rönnkvist.



Från och med säsongen 2022/23 kommer målvaktstalangen från Värmdö spela för Luleå.

- Jag har varit runt på rätt många ställen, men det kändes som det var bäst för mig uppe i Luleå. Dom tar inte in målvakter utifrån varje år så det kändes som att dom verkligen ville ha mig där.

- Det kändes även bra med Linda (Blomqvist) och Gusten (Törnqvist) som målvaktstränare.



Linda Blomqvist är målvaktstränare på hockeygymnasiet i Luleå. - Det kändes som vi fick en bra kontakt när jag var där och tränade. Det var bra även utanför isen eftersom hon var schysst, trevlig och allt det där. Jag tycker att det kändes som vi passade ihop.

- Hon har haft Filip Gustavsson, som nu spelar i NHL (Ottawa), och Jesper Wallstedt som spelar i SHL men är draftad (Minnesota). Det vore roligt att kunna nå deras nivå, vilket är ett av målen säger Love Härenstam med ett lätt leende.

Under sitt besök i Luleå var Love Härenstam även hem till Jesper Wallstedt.- Jag var in i hans lägenhet och snackade lite med honom. Det var kul och en väldigt trevlig kille. Jag frågade om vad han tyckte om Luleå och hur hans där varit. Han tyckte inte att han hade kunnat utvecklas på samma sätt någon annanstans, vilket jag tyckte kändes bra att höra.



Foto: Ronnie Rönnkvist.

HYLLAS AV WALLSTEDT

Jesper Wallstedt:

- Första gången jag såg Love var när han var ute på is tillsammans med Gusten och Linda. Jag satt själv i båset för att kolla lite och undrade väl vem det var och ifall han var på väg till Luleå.

- Jag tyckte att det som stack ut var hans tekniska förmågor. Jag undrade mest om de var någon Luleå skulle ta in till nästa år, men fick ganska snabbt redan på att han var 07:a vilket egentligen skulle betyda han haft något år kvar till gymnasiet.

- Han och hans mamma kom sedan till min lägenhet då de frågade om dem kunde få se hur man bor som en HG spelare i Luleå. Jag visade min lägenhet och hade en förhoppningsvis en bra och övertygande konversation med dem



Love, hur har bemötandet varit från Luleås sida?

- När vi flög upp dit så kom dom och mötte oss på flygplatsen, vilket visar att dom verkligen bryr sig. Det känns som alla där bryr sig om både hockeyspelaren och personen, vilket känns bra.

TV: Djurgårdstalangen om SHL-debuten

- Det ska bli roligt, men också en liten utmaning att vara själv. Mamma och pappa kommer också vara uppe där en hel del, men framför allt kommer det, som sagt var, bli roligt, avslutar Love Härenstam med ett leende.

Matchrapporter: Örebro Hockey vann efter avgörande i förlängningen mot Djurgården Rögle slog Luleå på hemmaplan Segerraden förlängd för Leksand – besegrade Luleå Oskarshamn tog hem mötet med Djurgården på Hovet Efter förlustsviten: Seger igen för Djurgården – 5-2 mot Timrå