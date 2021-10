Malmö gjorde en riktigt svag första period hemma mot Skellefteå och förlorade sedan med hela 6-1.

Då röt tränaren Joakim Fagervall till mot det egna laget.

– Det var en sida vi inte sett tidigare. Vi har ingen attityd över huvud taget, säger Fagarvall till C More.

I helgen stod Malmö Redhawks för en imponerande insats genom att vända 0-2 och 2-3 till seger 4-3 efter förlängning mot Frölunda.

Under tisdagen stod dock skåningarna för en svag insats hemma mot Skellefteå. Speciellt under de första 20 minuterna var det ett blekt Malmö som låg under med 1-3.

Då röt tränaren Joakim Fagervall till mot lagets spel.

– Ja, vad fan var det där? Jag håller med dig, jag vet inte heller riktigt. Det var en sida vi inte sett tidigare. Vi har ingen attityd över huvud taget. Det var två, tre byten i slutet som det var någorlunda men det var fullständigt attitydslöst, sade han i C More i första periodpausen.

”EN USEL FÖRSTA PERIOD”

Fagervall fick medhåll av lagets back Markus Lauridsen.

– Vi gör en usel första period om jag ska vara ärlig. Det är inte många passningar som sitter på bladet. Det är inte alls acceptabelt. Visst, man kanske inte har dagen, men då får man se till att få in puckarna och kämpa stenhårt. Vi får hoppas att alla tittar sig själva i spegeln och kommer ut bättre, sade dansken i C More.

De höjde sig visserligen i spelet under den andra perioden men det blev inte bättre på resultattavlan. I stället kunde succévärvningen Jayce Hawryluk sätta 4-1 till Skellefteå i mittperioden.

I den tredje perioden gjorde sedan Skellefteå 1-5 efter att 18-årige centern Elias Stenman skjutit sitt första SHL-mål. Sedan kom även 1-6 då Jonathan Pudas satte ett läckert mål för att fullborda krossen.

Malmö – Skellefteå 1–6 (1-3,0-1,0-2)

Malmö: Carl Persson.

Skellefteå: Jonathan Johnson, Oscar Möller, Tom Kühnhackl, Jayce Hawryluk, Elias Stenman, Jonathan Pudas.

