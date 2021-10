Nyförvärvets uppmaning: "Vi måste bli starkare mentalt"

Leksand ligger sjua i SDHL 13 spelade matcher.

Nyförvärvet Tereza Vanišová har högre krav än så – och hoppas att laget kan visa mer vinnarmentalitet framöver.

– Jag tror att vi måste bli starkare mentalt och få in mer vinnarmentalitet i laget, säger hon till hockeysverige.se.

MOSKOGEN/LEKSAND (Hockeysverige.se)

Att det är många importer i SDHL råder inget tvivel om. För många eller inte får andra tvista om och en del gör större avtryck än andra. En som just tillhör kategorin att göra avtryck är Leksands tjeckiska poängmaskin, Tereza Vanišová. Hon toppar SDHL:s utvisningsliga med 37 minuter på tio matcher, men framför allt är hon producerat sex mål och totalt sju poäng så här långt.

Tereza Vanišová kommer från Strakonice i Tjeckien. Det som lockade henne till att börja spela hockey var hennes äldre bror Marek Vaniš.

– Strakonice ligger i södra Böhmen, ungefär en timme och en kvart från Prag, berättar Tereza Vanišová då vi ses på Moskogens hotell i Leksand samtidigt som första snön singlar ner utanför fönstret.

– Jag vet inte om Strakonice direkt är en hockeystad, men jag började spela hockey där. Sedan flyttade jag till en annan stad, Pisek, som ligger 20 minuter bort. Jag spelade där till det att jag åkte över till Nordamerika.

– Jag har en äldre bror, Marek, och eftersom jag såg honom spela började även jag göra det. Jag ville vara som honom, säger 25-åringen med ett skratt.

Var Marek din förebild?

– Ja, så var det. Jag provade på hockey och blev förälskad på en gång.

ENSAM HOCKEYTJEJ I KOMPISGÄNGET

Tereza Vanišová var ensam bland sina tjejkompisar hemma i Strakonice om att spela hockey.

– En av mina kompisar från skolan ville försöka, men det var inte något hon fastnade för så jag spelade bara med pojkar i början.Hockey var också sporten som gällde för henne under uppväxten.

– Ja, men det är lite synd eftersom jag alltid velat prova någon annan sport med. Mina föräldrar tog inte med mig för att prova något annat.

– När jag var yngre spelade jag även blockflöjt, men jag gillade inte det speciellt mycket. Senare spelade jag även keybord, men det blev aldrig någon annan sport.

Hur upplevde du under uppväxten förutsättningarna för att vara en damhockeyspelare i Tjeckien?

– Jag tror att det var svårare tidigare än vad det är idag eftersom fler tjejer har börjat spela. När jag spelade där hemma var det inte många tjejer som spelade. Jag såg bara några stycken och inte så många som det är nu.

– Vi har en damliga i Tjeckien, men den är inte speciellt professionell och det spelas inte så många matcher. Dom flesta tjejerna spelar med killar och sedan några extramatcher i damligan. Damhockeyn är inte heller speciellt populär och syns inte mycket i media. Jag önskar att det skulle skrivas mer om den.

Du är en skicklig målskytt, hur har du tränat upp just den biten i ditt spel?

– Jag vet inte, men jag har alltid varit en offensiv spelare. Ibland är det lättare att sätta puckarna, andra gånger är det inte lika lätt. Ibland har jag tur och allt går som jag vill och ibland inte.

– Det handlar nog ändå framför allt om att jag är, som sagt var, en offensiv spelare och alltid vill driva på mål. Ibland går puckarna in.

SPELADE COLLEGEHOCKEY

Tereza Vanišová har varit en given spelare i landslaget under flera år. Första gången hon fick spela en stor internationell turnering var 2012 då hon var med i U18 VM.

– Turneringen spelades i Tjeckien. Jag var 15 år så det nu tio år sedan, vilket är en lång tid, säger Tereza Vanišová med ett skratt och fortsätter:

– Det var såklart stort att få spela i tjeckiska landslagströjan, men jag hade spelad i U15-landslaget från det att jag var 13 år. Jag började även spela med damlandslaget från att jag var 15 eller 16 år.

Inför säsongen 2015/16 valde Tereza Vanišová att lämna Tjeckien för spel med HTI Stars i Kanada under en säsong. Efter en säsong där kom hon in på University of Maine där hon blev kvar under fyra säsonger.

– Jag har alltid sett upp till dom äldre tjejerna i landslaget och flera av dom spelade eller hade spelat i universitetslag. Jag hade alltid hoppats på att någon gång både få studera och spela hockey samtidigt.

– Innan jag kom in på universitet bodde jag i Kanada för att lära mig engelska eftersom jag inte pratade någon speciellt bra engelska innan.

– Sedan var jag fyra år i Maine och det var en bra upplevelse. Det var annorlunda att både spela hockey och studera jämfört med hur det var att studera hemma. Där hemma har vi inte ens någon bra damliga och på våra skolor hemma får du välja om du vill studera eller spela hockey. Det finns inga möjligheter att göra båda, vilket enligt mig är väldigt synd.

Är just utbildningen viktig för dig?

– Ja, självklart. Hockey är inte ett riktigt jobb…

Just nu är det ditt jobb.

– Ja, just nu, skrattar Tereza Vanišová och fortsätter:

– Det är ändå inte samma sak som herrhockeyn utan det är en väldigt stor skillnad. Vi tjejer måste tänka på vad som händer efter att vi slutat spela hockey. Vi måste ha ”vanliga jobb” då.

BRÖMS: “HON KAN DIKTERA TEMPOT”

Senaste säsongen spelade tjeckiska landslagsspelaren sju matcher för Boston Pride i NWHL.

– Det var såklart en upplevelse också, men jag tycker det var ledsamt med Covid-året, vilket gjorde att vi inte kunde spela speciellt många matcher.

– Det blev en annorlunda säsong, men jag är tacksam över att jag fick vara där och spela

Som lagkamrat i Boston Pride hade hon landslagsmålvakten Lovisa Selander.

– Hon är en bra målvakt och väldigt rolig, skrattar Tereza Vanišová.

Inför säsongen 2021/22 valde Alexander Bröms att värva Tereza Vanišová till Leksand.

– Tereza har haft en ”impact” i vårt lag sedan första dagen hon kom, berättar Alexander Bröms för hockeysverige.se och fortsätter:

– Hon är en spelare som kan diktera tempot i matcherna, hon vågar hålla pucken och blir inte stressad i trånga situationer. Tereza bidrar mycket till vår offensiv med hennes fart och speluppfattning.

Tereza Vanišová:

– Jag valde mellan att åka tillbaka till Boston eller att spela någonstans där jag har närmare hem. Sverige var det bästa alternativet och var också det jag i slutändan valde.

– En anledning till det är också att vi har landslags-camper och kval som förhoppningsvis tar oss till OS. Jag skulle inte ha möjligheten att spela speciellt många matcher i NWHL om jag skulle åkt tillbaka dit.

– Jag kände att jag behövde spela betydligt fler matcher och framför allt en hel säsong. Det är också därför jag är här i Leksand och spelar.

– Alex kontaktade mig. Jag hade även förfrågningar från några andra lag, men jag bestämde mig för Leksand.

“VI MÅSTE BLI STARKARE MENTALT”

Leksand är en liten ort, hur trivs du med att bo och leva här?

– Att det är lite spelar mig ingen roll eftersom jag är från en liten stad. Jag har inget behov av att bo i en storstad. Det är gulligt, jag trivs här och det är en familjär atmosfär.

Och nu snöar det…

– Ja, i oktober redan. Vädret kunde såklart vara bättre, säger Leksandsforwarden med ett skratt.

Har det varit en stor omställning att komma från små rinkarna till europeiska måtten igen?

– Ja, det spelas en väldigt annorlunda hockey här. Framför allt är rinkarna större än i USA. Man har så mycket mer tid med pucken här och det skulle jag säga är den största skillnaden.

– Jag försöker fortfarande vänja mig vid det eftersom jag många gånger fortfarande glömmer bort att jag har mer tid och försöker passa snabbt.

Hur skulle du beskriva din roll i laget?

– Vi har ett bra lag med många unga tjejer. Flera av spelarna var här förra säsongen och av det jag hört så var inte den säsongen den bästa.

– Självförtroendet i laget är lite lågt efter förra säsongen. Det har även kommit flera nya spelare, många bra tjejer.

– Jag tror att vi måste bli starkare mentalt och få in mer vinnarmentalitet i laget. Vi får inte bli stressade över matcher vi förlorar utan vi behöver ändra inställningen och hela tiden gå för att vinna matcher.

Du har skrivit på för en säsong, hur går tankarna framåt?

– Jag vet ännu inte och jag har inte bestämt något, avslutar Tereza Vanišová.

Matchrapporter: Djurgården segrare hemma mot Leksand Tereza Vanisova i målform när Leksand vann mot Göteborg HC Leksand avgjorde tät match mot HV 71 i tredje perioden Modo segrare hemma mot Leksand – Marion Allemoz matchvinnare Straffar avgjorde för Leksand i bortasegern mot AIK